Уникальный ансамбль ковров французского короля-солнца представили в Париже

Парижский Гран-Пале принимает исторический королевский шедевр. Впервые 32 великолепных ковра воссоединились, предлагая редкую возможность взглянуть на амбиции и величие французского короля-солнца Людовика XIV.

[Вольф Бурхард, куратор выставки]:

«Это историческое событие. Такого никогда раньше не было».

На заре своего правления в середине XVII века молодой и чрезвычайно амбициозный Людовик XIV поставил перед собой цель доказать, что он самый могущественный король в мире.

Эти ковры были предназначенны для полов почти полукилометровой Большой галереи в Лувре. В то время она была королевской резиденцией.

На создание ковров ушло почти двадцать лет. Но к тому времени, когда они были готовы, Людовик XIV покинул Лувр.

[Вольф Бурхард, куратор выставки]:

«Они так и не были разложены полностью, потому что Людовик XIV потерял интерес к Лувру и переехал в Версаль».

Всего было заказано 92 ковра. Каждый был шириной девять метров. Они должны были сформировать самый большой ансамбль ковров, когда-либо сотканный в мире.

В то время Франция не производила ковры, их импортировали с Востока.

[Вольф Бурхард, куратор выставки]:

«И это было очень-очень дорого».

Для изготовления потребовалось огромное количество рабочих. Почти два десятилетия целая армия ткачей работала бок о бок на высоких ткацких станках, используя английскую шерсть и лён.

Пигменты в коврах оказались исключительно сильными. Цвета сохранились спустя более 350 лет, пережив современные реставрации.

На протяжении веков многие из ковров ансамбля были проданы, разрезаны или утеряны. Кураторы надеются, что благодаря выставке некоторые фрагменты можно будет найти.

