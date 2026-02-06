Айс-флоатинг добрался и до Москвы. Теперь жители российской столицы тоже могут поплавать в ледяной воде в..

Купание при -20°C: в Москве теперь можно заняться айс-флоатингом

Айс-флоатинг добрался и до Москвы. Теперь жители российской столицы тоже могут поплавать в ледяной воде в специальных гидрокостюмах. Они монолитные и сделаны из водонепроницаемого неопрена толщиной шесть миллиметров. Встроенная подушка поддерживает голову.

Сейчас здесь купаются при минус 20, но никто не замерзает.

[участник купания]:

«Первое, что удивило, – это, когда входишь в воду, и со всех сторон обнимает нежное тепло, аккуратненько так. Было очень необычно. То есть это непохоже на обычную воду, на стандартное купание. В костюме тёплом со всех сторон, потом и держит ещё на воде. Очень классно. Мне понравилось».

[участница купания]:

«На мне термоодежда внутри и сверху этот костюм. И я ощущаю (себя) как в бане. И поэтому я такое удовольствие получаю от купания, но было чуть-чуть тяжело держаться на воде. Хотелось поплавать, а ты чуть-чуть ограничен в движениях».

Такие гидрокостюмы используют для спасения людей на море. Утолщённый неопрен позволяет сохранять тепло в холодной воде до шести часов.

Айс-флоатинг популярен в Скандинавии и на севере России.

