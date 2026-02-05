На шоу Вестминстерского клуба выбрали собаку-победительницу

В Нью-Йорке празднуют появление нового чемпиона среди собак: доберман-пинчер Пенни стала «Лучшей собакой» на выставке Вестминстерского клуба 2026 года. Она уже попозировала перед фотографами и получила угощение победителей.

Президент Вестминстерского кинологического клуба и председатель выставки Дональд Штурц вместе с шеф-поваром принесли Пенни специальное блюдо из курицы и моркови. Пенни съела всё до последней крошки.

Собака обошла более 2500 конкурентов и завоевала главный приз. Она стала пятым доберманом-пинчером, который побеждает в шоу за всю его 150-летнюю историю.

[Дональд Штурц, президент Вестминстерского клуба]:

«Это собака излучает силу и мощь, но также стиль и элегантность. Я думаю, что Пенни действительно воплощает все эти качества. А ещё к этому добавляются характер, уверенность, харизма. Так что она – это полный комплект».

Владелица собаки говорит, что Пенни обычно спокойная и любит быть в центре внимания.

[Тереза Коннорс-Чан, владелица Пенни]:

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

«Пенни довольно спокойная, как и сейчас. Но, конечно, когда она выходит на улицу, она становится очень энергичной. У кроликов и белок нет ни единого шанса. И у других собак дома тоже. Она большая и главная».

Владелица также поблагодарила кинолога Энди Линтона, который дрессировал Пенни, за то, что он помог собаке раскрыть свой потенциал на самой большой сцене.

[Тереза Коннорс-Чан, владелица Пенни]:

«Конечно же, вишенка на торте, на мой взгляд, – это Энди Линтон. Он взял её за поводок и раскрыл её лучшие качества. Вот почему она сейчас там, где она есть».

Победительница шоу также попозировала перед фотографами на крыше Эмпайр-стейт-билдинг, откуда с 320-метровой высоты открывается захватывающий вид на город.

Вестминстерское дог-шоу считается одним из старейших и самых престижных в мире. Впервые его провели в 1877 году.

При этом с 1972 года ни одна собака не получала титул победителя выставки повторно.

Короткая ссылка на эту страницу: