Дата загрузки: 2026-02-05

Почти $18 млн отдали за редкий рисунок льва Рембрандта на аукционе в Нью-Йорке

Почти 18 миллионов долларов отдали за редкий этюд со львом Рембрандта на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке. Рассчитывали выручить 15-20 миллионов. Этот лот вошёл в число самых ценных рисунков старых мастеров, когда-либо проданных с молотка.

[Грегори Рубенштейн, сотрудник аукционного дома Sotheby’s]:
«Существует довольно много рисунков Рембрандта, и некоторые до сих пор находятся в частных руках, но на аукционах появляются очень редко».

Известны всего шесть этюдов со львами, выполненных Рембрандтом. Пять из них принадлежат музеям.

Художник редко изображал львов, и на ранних рисунках они выглядят несовершенно. Это объясняется тем, что Рембрандт не видел этих хищников своими глазами. Но когда львов стали привозить в Нидерланды, у него появилась возможность рассмотреть их в деталях.

По словам экспертов, проданный рисунок выполнен с большим мастерством. Рембрандт создал этот этюд в возрасте 30-35 лет, когда уже был признанным живописцем.

Рембрандт входит в число художников «Золотого века Нидерландов», максимальный расцвет которого пришёлся на XVII столетие.

