Сотни японцев вышли ловить бобы, чтобы поймать счастье в новом году

Десятки японцев тянут руки вверх в надежде поймать больше соевых бобов, рисовых лепёшек и других закусок. Это должно принести здоровье и удачу в новом году. Так в Токио и по всей стране празднуют Сэцубун – последний день зимы по японскому лунно-солнечному календарю.

В буддийском храме Дзодзёдзи разбрасывать бобы пригласили борцов сумо, актёров и музыкантов. Японцы верят, что ритуал помогает отогнать злых духов. В процессе разбрасывания принято кричать: «Они-ва сото! Фуку-ва ути!», что значит: «Демоны вон! Удача в дом!»

[Наоми Осино, участница праздника]:

«В последнее время мало радостных новостей. Я хочу распространять счастье и удачу как участница ритуала, бросая бобы людям».

На праздник приезжают со всей страны. Несколько пожилых женщин приехали из префектуры Канагава.

[гостья праздника]:

«Нам сказали, что нужно съесть столько бобов, сколько тебе лет, но поскольку мы с каждым годом старше, съесть столько нелегко». [гость праздника]:

«Мы съедим бобы в офисе и будем надеяться, что бизнес в этом году будет процветать».

Организаторы праздника также подарили участникам сувениры в виде лошадки – символа этого года.

Сэцубун – это фактически празднование Нового года и встреча весны в Японии.

