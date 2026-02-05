Сотни японцев вышли ловить бобы, чтобы поймать счастье в новом году

Десятки японцев тянут руки вверх в надежде поймать больше соевых бобов, рисовых лепёшек и других закусок...
Десятки японцев тянут руки вверх в надежде поймать больше соевых бобов, рисовых лепёшек и других закусок. Это должно принести здоровье и удачу в новом году. Так в Токио и по всей стране празднуют Сэцубун – последний день зимы по японскому лунно-солнечному календарю.
В буддийском храме Дзодзёдзи разбрасывать бобы пригласили борцов сумо, актёров и музыкантов. Японцы верят, что ритуал помогает отогнать злых духов. В процессе разбрасывания принято кричать: «Они-ва сото! Фуку-ва ути!», что значит: «Демоны вон! Удача в дом!»
[Наоми Осино, участница праздника]:
«В последнее время мало радостных новостей. Я хочу распространять счастье и удачу как участница ритуала, бросая бобы людям».
На праздник приезжают со всей страны. Несколько пожилых женщин приехали из префектуры Канагава.
[гостья праздника]:
«Нам сказали, что нужно съесть столько бобов, сколько тебе лет, но поскольку мы с каждым годом старше, съесть столько нелегко».
[гость праздника]:
«Мы съедим бобы в офисе и будем надеяться, что бизнес в этом году будет процветать».
Организаторы праздника также подарили участникам сувениры в виде лошадки – символа этого года.
Сэцубун – это фактически празднование Нового года и встреча весны в Японии.
