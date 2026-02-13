Поляки посостязались в скоростном поедании пончиков

Любители сладкого посостязались в скоростном поедании пончиков в польском Кракове. Конкурс провели в Жирный четверг. Этот..
Любители сладкого посостязались в скоростном поедании пончиков в польском Кракове. Конкурс провели в Жирный четверг. Этот праздник – идеальный повод не думать о калориях.
Для участников соревнования пекли пончики всю ночь, чтобы утром они были ещё тёплыми и чтобы хватило на всех. При этом начинку сделали разную: с вишнёвым, апельсиновым и традиционным розовым джемом. Правда, наслаждаться вкусом у многих не получилось.
[Тереза Волано, участница конкурса]:
«Это большое испытание. Соперники ели быстрее меня, поэтому я подумала, что не надо сосредотачиваться на вкусе. Надо просто съесть это во что бы то ни стало».
Самым быстрым стал Марцин Палис. Он съел семь пончиков за пять минут.
[Марчин Палис, победитель конкурса]:
«Я сладкоежка, поэтому сладкая еда часто попадает в мой желудок. Он к этому привык».
В Жирный четверг в Польше принято печь пончики и хворост. А кто не хочет этим заниматься, покупает их в пекарне. Иногда за пончиками выстраиваются очереди длиной на весь квартал.
