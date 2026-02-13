В Могадишо, где долгое время было слышно только звуки перестрелок, сегодня разносится эхо грохота кеглей. В..

Как играют в боулинг в некогда одном из самых опасных городов мира

В Могадишо, где долгое время было слышно только звуки перестрелок, сегодня разносится эхо грохота кеглей. В столице Сомали появился первый в стране современный боулинг-клуб.

Некоторые надеются, что это знак возвращения к нормальной жизни в некогда процветающем городе-порту на побережье Индийского океана. Последние 35 лет здесь было неспокойно из-за гражданской войны и обстрелов со стороны боевиков.

Могадишо ещё недавно считался одним из самых опасных городов мира. Миллионы жителей покинули его. Те, кто остался, избегали общественных мест из-за деятельности вооружённой группировки «Аль-Шабаб».

Однако в последние годы власти усилили меры безопасности. Кроме того, начали расти и частные инвестиции.

Боулинг-центр открылся в прошлом году и привлекает множество местных жителей. Кроме того, в город всё чаще приезжают сомалийцы, которые мигрировали в другие страны.

[Худун Абди, канадка сомалийского происхождения]:

«Я не могла поверить, что в Могадишо есть такое место. Мне нравится. На самом деле, Могадишо безопасен».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Впрочем, нападения боевиков продолжаются. В городе привычными явлениями стали контрольно-пропускные пункты и тщательно охраняемые зоны. Граждане других стран по-прежнему ночуют в основном в помещениях международного аэропорта.

При этом местные жители отмечают, что возможность собираться для отдыха показывает важный психологический сдвиг.

[Абукар Хаджи, сомалиец, живущий в Великобритании]:

«Когда я летел из Великобритании, я считал, что это страшное, опасное место, где идёт война. Но когда я пришёл сюда и увидел это своими глазами, то понял, что не хочу уходить».

Боулинг-центр также создал рабочие места. По данным Национального статистического бюро Сомали, уровень безработицы в стране превышает 21%.

Короткая ссылка на эту страницу: