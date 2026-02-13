Наводнения продолжаются: в Португалии эвакуируют жителей

В Португалии продолжаются наводнения. Военные эвакуируют жителей пострадавших районов. Сильные дожди и порывистый ветер обрушились на..

В Португалии продолжаются наводнения. Военные эвакуируют жителей пострадавших районов.

Сильные дожди и порывистый ветер обрушились на Пиренейский полуостров. В Испании и Португалии повалены деревья, нарушено транспортное сообщение и в ряде районов закрыты школы. Значительная часть обеих стран находится в состоянии повышенной готовности из-за непогоды.

На этих кадрах – португальский город Монтемор-у-Велью.

[местный житель]:

«Вода уже проникла в некоторые дома. Мой дом она почти затопила, и мне приходится обходить его сзади. Я перенёс всё наверх. Ситуация сложная».

[военный]:

«В данный момент мы готовим машины-амфибии, которые позволят нам передвигаться как по суше, так и по воде. Пока мы перевозим людей из Монтемор-о-Велью и Эрейры по суше, но опасаемся, что наводнение может усилиться».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

В Португалию новые ливни принесло погодное явление, известное как «атмосферная река». Это широкий коридор концентрированного водяного пара, несущий огромное количество влаги из тропиков. Пострадал, в основном, север страны. Власти эвакуировали около 3000 жителей.

При этом к Португалии приближается новый шторм – «Ориана». Метеорологи говорят, что напрямую материковую часть страны он не затронет, однако на большую её часть принесёт новые сильные дожди и ветер.

Короткая ссылка на эту страницу: