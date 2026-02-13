Знакомства с брошенными животными устраивают на Филиппинах в честь Дня Валентина

Акцию «Пушистое свидание» запустил ко Дню святого Валентина филиппинский приют для животных в Маниле. Людям дают возможность провести короткое время рядом с кошкой или собакой. Так человек может понять, хочет ли завести питомца.

У многих животных трудная судьба. Например, собаку по кличке Тали нашли в 2021 году с серьёзной травмой шеи. В неё врос проволочный ошейник. Собаку вылечили, и она по-прежнему радуется людям и не боится их.

[Ник Альварес, гостья приюта для животных]:

«Я надеюсь, что эти животные проживут очень долгую жизнь, и надеюсь, они оправятся от всех пережитых травм».

Приют также хочет развеять миф о том, что бывшие бродячие собаки агрессивны.

[Анна Кабрера, директор компании PAWS]:

«Собаки из приютов – это не испорченный товар. На самом деле, это лучшие домашние животные. И им нужно дать второй шанс, потому что те, кому дают второй шанс, становятся самыми лучшими друзьями на всю жизнь».

Участники мероприятия тоже считают, что животные из приюта ничуть не хуже выведенных в питомниках.

[Анджела Гил, гостья приюта для животных]:

«Я надеюсь, что предубеждение исчезнет. Людям больше нравятся миловидные или породистые собаки. Но в приютах тоже живые существа, и они нуждаются в общении так же сильно, как и люди».

Эти трогательные свидания длятся совсем недолго, но организаторы надеются, что они создадут связь между людьми и животными на всю жизнь.

