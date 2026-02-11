Подводный спектакль провели в честь лунного Нового года в океанариуме Сеула

Подводное представление в честь лунного Нового года разыграли южнокорейские дайверы в океанариуме Сеула. Поэтому случаю они..
Дата загрузки: 2026-02-11
Подводное представление в честь лунного Нового года разыграли южнокорейские дайверы в океанариуме Сеула. Поэтому случаю они нарядились в ханбоки – традиционные корейские костюмы.
Шоу проходит в огромном аквариуме, вмещающем 2000 тонн воды. Самая захватывающая часть представления – кормление скатов.
[гостья океанариума]:
«Я приехала с сыном, чтобы отпраздновать Новый год по лунному календарю и подышать свежим воздухом. Сын впервые увидел подводное представление, и ему очень понравилось».
[гостья океанариума]:
«Я слышала, что наблюдение за рыбами в маленьком возрасте полезно для эмоционального развития ребёнка, поэтому мы приехали сюда. Мне приятно наблюдать, как дочь хлопает в ладоши и прекрасно проводит время».
Дайверы завершили представление традиционными новогодними поклонами в пол. Ритуал называется «себэ». Обычно корейские дети так поздравляют с праздником родителей, желая им благополучия.
В Южной Корее Новый год по лунному календарю называется «Соллаль». Празднуют его три дня.
Короткая ссылка на эту страницу: