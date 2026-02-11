fb pixel
Телеканал NTD

Подводный спектакль провели в честь лунного Нового года в океанариуме Сеула

Подводный спектакль провели в честь лунного Нового года в океанариуме Сеула

Подводное представление в честь лунного Нового года разыграли южнокорейские дайверы в океанариуме Сеула. Поэтому случаю они..

Дата загрузки: 2026-02-11

Подводный спектакль провели в честь лунного Нового года в океанариуме Сеула

Подводное представление в честь лунного Нового года разыграли южнокорейские дайверы в океанариуме Сеула. Поэтому случаю они нарядились в ханбоки – традиционные корейские костюмы.

Шоу проходит в огромном аквариуме, вмещающем 2000 тонн воды. Самая захватывающая часть представления – кормление скатов.

[гостья океанариума]:
«Я приехала с сыном, чтобы отпраздновать Новый год по лунному календарю и подышать свежим воздухом. Сын впервые увидел подводное представление, и ему очень понравилось».

[гостья океанариума]:

«Я слышала, что наблюдение за рыбами в маленьком возрасте полезно для эмоционального развития ребёнка, поэтому мы приехали сюда. Мне приятно наблюдать, как дочь хлопает в ладоши и прекрасно проводит время».

Дайверы завершили представление традиционными новогодними поклонами в пол. Ритуал называется «себэ». Обычно корейские дети так поздравляют с праздником родителей, желая им благополучия.

В Южной Корее Новый год по лунному календарю называется «Соллаль». Празднуют его три дня.

Короткая ссылка на эту страницу:

По теме
Дональд Трамп Санкции
По теме
Вирус в Китае сейчас
Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...