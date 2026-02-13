В Перу 100 влюблённых пар одновременно поженились в честь Дня Валентина

Свадьба в честь Дня Валентина

Лима, Перу

В столице Перу более 100 пар влюблённых поженились одновременно в честь Дня святого Валентина. Это первая коллективная свадьба в Лиме в этом году. Она проходит рядом с комплексом уникальных интерактивных фонтанов под названием «Волшебный круговорот воды».

[Исабель Аяла, сотрудница администрации Лимы]:

«Здесь 109 пар. Сейчас февраль – месяц любви. И здесь собрались самые разные влюблённые – от совсем юных до тех, кто достиг возраста, когда не каждый задумывается о браке. И многие говорят, что хотят прийти к логическому финалу и узаконить великую любовь, которую испытывали годами».

[Хосе, молодожён]:

«Мы выбрали этот месяц ещё и потому, что сейчас у нас отпуск. Когда работаешь, иногда накапливается много дел, и возникают препятствия. Но сейчас мы в отпуске, поэтому используем такую возможность, чтобы вместе сделать этот шаг и пожениться».

Перед церемонией невестам сделали макияж. А после свадьбы молодожёны поучаствовали в фотосессии. Их также угостили праздничным тортом.

Городские власти Лимы регулярно проводят коллективные свадьбы. Так возможность пожениться для многих становится доступнее. К тому же оформление документов проходит быстрее.

