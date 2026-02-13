Детский кукольный театр в Боснии уже 70 лет погружает зрителей в мир сказок

Детский театр Республики Сербской празднует юбилей. Вот уже 70 лет он создаёт мир сказок и фантазий..

Детский театр Республики Сербской празднует юбилей. Вот уже 70 лет он создаёт мир сказок и фантазий для юных жителей города Баня-Лука в Боснии и Герцеговине. Успеху театра во многом способствуют талантливые кукловоды.

Васко Йорданов – в их числе. Он также мастер по реквизиту. Изначально Васко специализировался на изготовлении традиционных музыкальных инструментов. Потом использовал этот опыт, работая в театре. Он сделал кукол и другой реквизит для 20 спектаклей.

[Васко Йорданов, кукловод]:

«Это приятная работа, потому что с каждой новой пьесой приходит новая задача. Ничего не повторяется. Всегда есть новый вызов, что-то новое, что нужно сделать».

В театре хранится более 200 кукол, созданных в разных странах. Поэтому 14 лет назад здесь открыли музей. Он постоянно пополняется. Кукол заказывают в лучших театральных мастерских Европы. Самым старым куклам почти 50 лет.

[Берина Шушчевич, сценограф]:

«Мы получаем кукол, ставим спектакль, а затем они попадают в музей. Некоторых кукол используют в спектаклях и сейчас, но хранятся они в музее».

Для жителей Баня-Луки кукольные спектакли – это по-прежнему волшебство. Многие приходили сюда в детстве, а теперь приводят детей и внуков.

[гостья театра]:

«Сейчас всё намного современнее. Но мне как маме намного интереснее наблюдать, как мой ребёнок узнаёт о старых, всем известных историях. Я очень горжусь тем, что могу привести его сюда. [гостья театра]:

«Я очень благодарна за то, что у нас есть этот Детский театр, и за то, что он так хорошо работает. Я уважаю актёров и всех, кто работал здесь на протяжении последних десятилетий».

В честь 70-летия театра здесь поставили спектакль «Красная Шапочка» в классическом варианте. Спектакли проходят при аншлаге.

