Британский музей успешно собрал деньги на покупку золотого кулона Генриха VIII

Это великолепное ювелирное изделие известно как «Сердце Тюдоров». Британский музей сумел собрать 3,5 миллиона фунтов стерлингов на приобретение редкого королевского сокровища.

Золотое изделие было найдено в поле в Уорикшире в 2019 году. После кропотливого исследования эксперты пришли к выводу, что украшение связано с королём Генрихом VIII и его первой женой Екатериной Арагонской. На золотом сердце выгравированы роза Тюдоров и плод граната – геральдическая эмблема королевы.

В целом украшение состоит из трёх частей: цепочки якорного плетения из 75 звеньев, застёжки в форме кисти руки и кулона в форме сердца.

[Рейчел Кинг, куратор Британского музея]:

«Оно изготовлено из 24-каратного золота и весит чуть менее 340 граммов. Это единственное сохранившееся сложное ювелирное изделие Тюдоров начала правления Генриха VIII. Фактически, это вообще единственное сохранившееся ювелирное изделие Тюдоров времён правления Генриха VIII». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Никаких сведений о том, кто создал украшение, нет. Также неизвестно, для кого оно предназначалось. Исследователи предполагают, что его изготовили на деньги Генриха VIII к рыцарскому турниру, который проходил при его дворе в 1518 году.

[Рейчел Кинг, куратор Британского музея]:

«Этот турнир был посвящён заключению мирного договора, а вишенкой на торте стала помолвка принцессы Марии с малолетним дофином Франции, наследником французского короля. Можно ли было носить украшение? Да, его вполне можно было носить. Длина цепочки – примерно 40 сантиметров, что соответствует стандартному размеру ворота современной мужской рубашки».

Согласно законам страны, британские музеи могут выкупать археологические находки, если соберут деньги. Сделать это помогли различные фонды, а также общественность. Люди пожертвовали более 300 000 фунтов стерлингов.

Покупка исторического кулона стала королевским подарком ко Дню святого Валентина для всей страны. Это значит, что золотое «Сердце Тюдоров» обрело постоянное место в Британском музее.

Короткая ссылка на эту страницу: