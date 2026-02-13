В Канаде идентифицировали стрелявшего в школе: это 18-летняя трансгендерная женщина

В Канаде подтвердили личность человека, совершившего одно из самых смертоносных массовых убийств в истории страны. Это..

В Канаде подтвердили личность человека, совершившего одно из самых смертоносных массовых убийств в истории страны. Это 18-летняя трансгендерная женщина Джесси Ван Рутселар, которая биологически была мужчиной, однако шесть лет назад начала процесс смены пола. Полиция заявила, что у нападавшего были психические проблемы.

По данным следствия, 10 февраля нападавший сначала застрелил свою мать и сводного брата у себя дома в городе Тамблер-Ридж в провинции Британская Колумбия. Затем он направился в местную школу и убил там ещё семь человек: 39-летнюю учительницу, а также трёх 12-летних девочек и двух мальчиков в возрасте 12 и 13 лет.

Ещё более 20 человек получили ранения. Две пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Самого нападавшего нашли мёртвым на территории школы. Сообщается, что он застрелился.

Один из школьников, 17-летний Дариан, рассказал по видеосвязи, что его класс сидел в закрытом помещении более двух часов.

[Дариан Квист, 17-летний ученик]:

«У меня только закончился факультативный урок, я был в классе по механике, собираясь чинить машину, когда сработала сигнализация, которую я раньше никогда не слышал. Директор ходила по коридорам и говорила закрыть двери и заблокировать доступ. Когда информация начала распространяться, мы поняли, насколько всё серьёзно, поэтому забаррикадировали двери железными столами».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Мотивы нападавшего по-прежнему неизвестны. При этом родители одной из погибших девочек жалуются, что в день нападения полиция вообще не предоставляла им никакой информации.

[Ланс Янг, отец погибшей школьницы]:

«Я около шести часов бродил по нашему спортивному центру в поисках своего ребёнка. Полиция ничего мне не говорила. Я вернулся домой, не зная, где моя дочь, пока сюда не пришла старшеклассница Мэдди и не рассказала нам свою историю о том, как она пыталась спасти жизнь моей дочери. Полиция ничего нам не говорила».

В стране объявлен семидневный траур. Премьер-министр страны назвал стрельбу «ужасной».

[Марк Карни, премьер-министр Канады]:

«Родители, бабушки и дедушки, сёстры, братья в Тамблер-Ридж проснутся без тех, кого любят. Нация скорбит вместе с вами. Канада поддерживает вас».

Несколько мировых лидеров направили соболезнования, в том числе король Карл III.

Короткая ссылка на эту страницу: