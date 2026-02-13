В Канаде идентифицировали стрелявшего в школе: это 18-летняя трансгендерная женщина

В Канаде подтвердили личность человека, совершившего одно из самых смертоносных массовых убийств в истории страны. Это..
В Канаде подтвердили личность человека, совершившего одно из самых смертоносных массовых убийств в истории страны. Это 18-летняя трансгендерная женщина Джесси Ван Рутселар, которая биологически была мужчиной, однако шесть лет назад начала процесс смены пола. Полиция заявила, что у нападавшего были психические проблемы.
По данным следствия, 10 февраля нападавший сначала застрелил свою мать и сводного брата у себя дома в городе Тамблер-Ридж в провинции Британская Колумбия. Затем он направился в местную школу и убил там ещё семь человек: 39-летнюю учительницу, а также трёх 12-летних девочек и двух мальчиков в возрасте 12 и 13 лет.
Ещё более 20 человек получили ранения. Две пострадавшие находятся в критическом состоянии.
Самого нападавшего нашли мёртвым на территории школы. Сообщается, что он застрелился.
Один из школьников, 17-летний Дариан, рассказал по видеосвязи, что его класс сидел в закрытом помещении более двух часов.
[Дариан Квист, 17-летний ученик]:
«У меня только закончился факультативный урок, я был в классе по механике, собираясь чинить машину, когда сработала сигнализация, которую я раньше никогда не слышал. Директор ходила по коридорам и говорила закрыть двери и заблокировать доступ. Когда информация начала распространяться, мы поняли, насколько всё серьёзно, поэтому забаррикадировали двери железными столами».
Мотивы нападавшего по-прежнему неизвестны. При этом родители одной из погибших девочек жалуются, что в день нападения полиция вообще не предоставляла им никакой информации.
[Ланс Янг, отец погибшей школьницы]:
«Я около шести часов бродил по нашему спортивному центру в поисках своего ребёнка. Полиция ничего мне не говорила. Я вернулся домой, не зная, где моя дочь, пока сюда не пришла старшеклассница Мэдди и не рассказала нам свою историю о том, как она пыталась спасти жизнь моей дочери. Полиция ничего нам не говорила».
В стране объявлен семидневный траур. Премьер-министр страны назвал стрельбу «ужасной».
[Марк Карни, премьер-министр Канады]:
«Родители, бабушки и дедушки, сёстры, братья в Тамблер-Ридж проснутся без тех, кого любят. Нация скорбит вместе с вами. Канада поддерживает вас».
Несколько мировых лидеров направили соболезнования, в том числе король Карл III.
