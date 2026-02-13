17-летний подросток устроил стрельбу в школе Таиланда

Полиция остаётся на месте происшествия после задержания вооружённого подростка, стрелявшего в школе на юге Таиланда. Серьёзное..

Полиция остаётся на месте происшествия после задержания вооружённого подростка, стрелявшего в школе на юге Таиланда. Серьёзное ранение получила учительница. Она находится в критическом состоянии. Также была ранена девочка-подросток. Она в стабильном состоянии.

[Ватчара Каевджуракан, сотрудник полиции]:

«Сейчас ситуация под контролем. Мы уже задержали вооружённого человека».

[журналист]:

«Сколько стрелков?»

[Ватчара Каевджуракан, сотрудник полиции]:

«Только один вооружённый человек. Сейчас он задержан и госпитализирован».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Стрелял 17-летний подросток. Известно, что в этой школе учится его сестра. Однако мотив нападения пока выясняют.

Многие родственники пришли к школе, чтобы дождаться своих родных.

[Рачат Хемсури, отец учительницы]:

«Я жду свою дочь, она учительница в этой школе. Я очень испугался, приехал из Паттани на машине, чтобы дождаться её здесь. Она только начала здесь работать, ещё на испытательном сроке. Ты только что вышла?»

Насилие с применением огнестрельного оружия – не редкость в Таиланде. Так, в 2002 году бывший полицейский убил 36 человек, в том числе 22 ребёнка, в детском саду на востоке страны.

Короткая ссылка на эту страницу: