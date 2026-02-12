Как экзоскелетные брюки помогут астронавтам выполнять космические миссии

Этот исследовательский полигон в Австралии имитирует лунный ландшафт. Здесь британские инженеры тестируют экзоскелетные брюки, которые можно..

Этот исследовательский полигон в Австралии имитирует лунный ландшафт. Здесь британские инженеры тестируют экзоскелетные брюки, которые можно надевать под скафандр. Они предназначены для участников будущих миссий на Луну и Марс.

Исследователи разрабатывают две конструкции экзоскелетных брюк. Один вариант создан для того, чтобы помочь астронавтам двигаться по инопланетному грунту во время выполнения различных работ.

[Эмануэле Пульвиренти, разработчик]:

«Мы стараемся снизить энергозатраты астронавтов во время ношения скафандра, а также помочь им восстановить подвижность. Экзоскелет помогает разгибать колени и увеличивает подвижность голеностопного сустава. Именно эти регионы больше всего страдают от ношения тяжёлого скафандра».

Другая конструкция выполняет противоположную задачу. Она нагружает мышцы работой. На МКС в условиях микрогравитации астронавты теряют мышечную массу. По мнению британских инженеров, экзоскелетные брюки смогут решить проблему.

[Эмануэле Пульвиренти, разработчик]:

«В программе тренировок астронавтов на МКС чего-то не хватает. Вероятно, недостаточна динамическая нагрузка в течение дня. Интенсивных двухчасовых тренировок не хватает для поддержания мышечной массы в длительный период времени».

Экзоскелетные брюки можно носить весь день, и мышцы будут работать. Это станет дополнением к ежедневным тренировкам астронавтов.

Разработчики хотят объединить функции, чтобы одни экзоскелетные брюки могли выполнять обе задачи. Использовать эту технологию можно и для реабилитации на Земле.

