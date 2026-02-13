Вспышка кори в Мексике: не менее 28 умерших

Не менее 28 человек скончались в Мексике от кори в ходе вспышки, которая продолжается с 2025..
Не менее 28 человек скончались в Мексике от кори в ходе вспышки, которая продолжается с 2025 года. Об этом заявил министр здравоохранения страны. По его данным, зарегистрировано уже более 9000 случаев заболевания.
Ранее президент страны отметила, что в стране имеется 28 миллионов вакцин против кори. По её словам, этого достаточно, чтобы вакцинировать всех.
Только в столице Мехико власти развернули 300 бригад и установили 124 пункта вакцинации в общественных местах, таких как станции метро, рынки и парки. Чтобы найти ближайший пункт, можно использовать приложение.
[Адриана Санчес, местная жительница]:
«Я думаю, что полезно продолжать вакцинироваться, потому что это действительно хорошая профилактическая мера. Это помогает избежать дальнейшего распространения».
[Уриэот Бастида, местный житель]:
«Я думаю, что правительство хорошо справляется с этими вакцинами и доставляет их людям, когда они заняты. Так что это хорошая идея».
В заявлении правительства говорится, что ежедневно делают десятки тысяч прививок. В целом с августа 2025 года было привито более 920 тысяч человек.
Корь – острое вирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности. Вызывает высокую температуру, воспаление слизистых оболочек и характерную сыпь. Особую опасность болезнь представляет для детей до пяти лет.
