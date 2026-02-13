Российских туристов вывозят с Кубы из-за топливного кризиса

Для россиян, отдыхающих на Кубе, организовали вывозные авиарейсы в связи с топливным кризисом на карибском острове...
Дата загрузки: 2026-02-13
Для россиян, отдыхающих на Кубе, организовали вывозные авиарейсы в связи с топливным кризисом на карибском острове. Туристы смогут вернуться домой на авиалайнерах компаний «Россия» и Nordwind («Северный Ветер»). С 24 февраля аиасообщение с Кубой будет приостановлено до решения проблемы с дозаправкой самолётов.
Российские туристы удивлены, что им приходится возвращаться в страну раньше, чем они планировали.
[Борис, турист из России]:
«Много новостей и разговоров о том, что на острове нет нефти, появилась проблема, и мы должны вернуться домой».
[Александр, турист из России]:
«Это не последний рейс, поскольку здесь много людей из России. Думаю, что компания «Россия» их заберёт».
Кризис на Кубе начался после того, как в конце января президент США Дональд Трамп ввёл в стране чрезвычайное положение из-за угрозы национальной безопасности, исходящей от острова. Теперь Вашингтон может вводить пошлины на импорт из тех стран, которые продолжат поставлять топливо на Кубу.
Вскоре кубинские власти предупредили международные авиакомпании, что с 10 февраля авиационное топливо на острове будет недоступно.
После этого Министерство экономики России рекомендовало туристам прекратить поездки на Кубу, а российским туроператорам приостановить продажи туров до нормализации ситуации.
Короткая ссылка на эту страницу: