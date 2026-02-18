Президента Перу отстранили через 4 месяца после вступления в должность

Конгресс Перу проголосовал за отстранение президента Хосе Хери, который вступил в должность всего четыре месяца назад...

Конгресс Перу проголосовал за отстранение президента Хосе Хери, который вступил в должность всего четыре месяца назад. Так в этой андской стране продолжилась череда отстранений глав государств. Хери стал третьим подряд, кого постигла такая участь.

Это решение поддержали 75 депутатов. 24 выступили против, и трое воздержались.

Хери заявил, что будет уважать результаты голосования. Он стал президентом в октябре после того, как Конгресс единогласно отстранил от должности его предшественницу Дину Болуарте на фоне коррупционных скандалов и растущего недовольства ростом преступности.

В то время Хери возглавлял Конгресс и был следующим в очереди на пост президента.

Скандал, приведший к его отставке, разгорелся в прошлом месяце. Было обнародовано видео, на котором Хосе Хери поздно ночью в капюшоне прибывает в ресторан, чтобы встретиться с китайским бизнесменом Чжихуа Яном, получившим государственное разрешение на строительство энергетического объекта в Перу.

Информация о встрече не была обнародована.

Сам экс-президент заявлял, что никаких «неправомерных» действий во время встречи не совершал.

В преддверии всеобщих выборов, назначенных на 12 апреля, пост займёт очередной временный лидер. Нынешний глава Конгресса Фернандо Роспильози – следующий в очереди, но он отказался от должности.

Как ожидается, вскоре Конгресс должен избрать нового председателя. Он автоматически займёт пост и. о. президента.

Отметим, что за последние десятилетия несколько президентов Перу были осуждены или получили тюремные сроки. Сегодня четверо экс-президентов находятся в тюрьме или в предварительном заключении по уголовным делам.

При этом за последние пять лет в стране сменилось как минимум четыре президента.

