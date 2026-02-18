В Австралии одичавшим лошадям помогают обрести лучшую жизнь

Для австралийца Дэвида лошадь по кличке Наггет – больше, чем просто домашнее животное. Это любимчик всей..

Для австралийца Дэвида лошадь по кличке Наггет – больше, чем просто домашнее животное. Это любимчик всей семьи.

[Дэвид Гиллетт, владелец фермы]:

«Она главная на пастбище, первая в очереди за морковью и всегда радуется, когда заходишь в конюшню с щётками».

Раньше Наггет была одичавшей. В Австралии таких животных называют «брамби». Для неё всё изменилась, когда в штате Новый Южный Уэльс запустили программу по помощи одичавшим лошадям. Их отлавливают в тех местах, где они предсталяют опасность для людей.

[Тиффани Фелтон, сотрудница Службы охраны земель]:

«В 2021 году в Квиринди было наводнение. Заборы смыло, и много лошадей убежали. Они создавали опасность на местных дорогах».

Совсем диких лошадей сначала отправляют в приют и готовят к жизни рядом с человеком.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Люси Хикс, сотрудница приюта для брамби]:

«Некоторые никогда раньше не видели человека, поэтому очень напуганы».

Обученным лошадям ищут новых владельцев. Кто-то берёт лошадь для работы на ферме, а кто-то – в качестве животного-терапевта. Прежде чем отдать брамби, будущих хозяев тщательно проверяют. Но всё равно происходят случаи жестокого обращения с животными.

Так, в прошлом году было обнаружено незаконное предприятие по переработке мяса. Там нашли 500 убитых лошадей, в том числе брамби, которых пристроили в рамках другой программы.

[Люси Хикс, сотрудница приюта для брамби]:

«Я сильно расстроилась, но и не удивилась. Можно сколько угодно проверять людей, места и дома, но никогда нельзя на 100% гарантировать, что с лошадьми ничего не случится».

С 2021 года в Новом Южном Уэльсе отловили примерно 180 лошадей. Почти всем нашли новых владельцев.

Короткая ссылка на эту страницу: