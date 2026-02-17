Лошади – главные звёзды иммерсивного шоу в стиле Дикого Запада в Испании

Салуны, ковбои и внезапные выстрелы – в этом тематическом парке туристы могут в полной мере окунуться..

Салуны, ковбои и внезапные выстрелы – в этом тематическом парке туристы могут в полной мере окунуться в атмосферу Дикого Запада. Здесь нередки драки и перестрелки, но шериф неизменно наводит порядок. Парк аттракционов «Мини-Голливуд» находится в пустыне Табернас в Испании.

В 60-х годах итальянский режиссёр Серджо Леоне снял здесь «Долларовую трилогию», создав поджанр фильмов, известный как спагетти-вестерн. После съёмок декорации решили оставить. Так появился тематический парк. Но без актёров и трудолюбивых лошадей он был бы безжизненным, как и пустыня вокруг.

Матиас Кастаньеда часто играет шерифа. Актёр выполняет и другую важную миссию – дрессирует лошадей и ухаживает за ними. Очень важно подготовить животное к громким звукам выстрелов.

Матиас Кастаньеда, актёр и дрессировщик:

«Когда дело доходит до пистолетов, мы всегда держимся на расстоянии от лошадей. Приучаем к выстрелам постепенно, смотрим, как они реагируют: спокойны ли. Постепенно сокращаем расстояние, чтобы лошади привыкали к тому, с чем им придётся встретиться в день дебюта на шоу».

Матиас говорит, что не все лошади идеально подходят для актёрской работы. Нужна особая связь и полное взаимопонимание между человеком и животным.

Матиас Кастаньеда, актёр и дрессировщик:

«Если найдёшь такую лошадь, это будет замечательно, поскольку можно будет не беспокоиться ни о чём. <..> Ты выше неё, но при этом ты словно один из её сородичей. Всё происходит само собой. В это не верится, но это так».

После представления работа лошадей не заканчивается. За дополнительную плату они катают по городку туристов, которые хотят получить полное представление о Диком Западе. Гости парка также с удовольствием общаются с лошадьми.

Микиане Альбукерке, туристка из Испании:

«Чему могут научить нас лошади? Очень многому. <…> И сколько бы любви вы им не дали, столько же получите взамен. Это, конечно, животные, но очень ласковые».

Пустыня Табернас похожа на североамериканские пустыни, поэтому её часто использовали для съёмок вестернов. Здесь также снимали сцены фильма «Индиана Джонс и Последний крестовый поход» с Харрисоном Фордом в главной роли.

