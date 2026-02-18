Окаменелости гигантского ленивца и мастодонта нашли в Коста-Рике

В Коста-Рике нашли останки гигантского ленивца, а также животного из рода мастодонтов. Открытие подтвердил Национальный музей..

В Коста-Рике нашли останки гигантского ленивца, а также животного из рода мастодонтов. Открытие подтвердил Национальный музей страны. Два представителя мегафауны жили в плейстоценовый период.

Находку в провинции Картаго сделал местный житель Эстебан. Он рассказал, что нашёл кусок окаменелости и сначала подумал, что это останки коровы или лошади. Однако потом решил, что это слишком крупные кости.

[Эстебан Бренес, местный житель]:

«Используя приложение ИИ, я сделал фотографию и задал вопрос. Мне пришлось искать сигнал, потому что связи там не было. Я искал, потому что мне было интересно, что это может быть. Приложение дало мне приблизительную оценку, сказав, что это может быть мастодонт или ленивец».

Затем на место приехали исследователи из Национального музея Коста-Рики.

[Йохана Мендес, куратор Национального музея Коста-Рики]:

«Предполагаемый вес мастодонта составляет около пяти тонн. Мы считаем, что это может быть взрослая особь, поскольку один из найденных нами позвонков – длиной 90 сантиметров, а длина бивня составляет 1,6 метра».

Древних наземных ленивцев, которые обитали в плейстоцен, учёные называют эремотериями. Период их существования завершился примерно 11 тысяч лет назад.

[Йохана Мендес, куратор Национального музея Коста-Рики]:

«Что касается ленивца, то в данный момент мы его относим к той же группе, что и эремотерия, который достигал 3-5 метров в высоту и весил около четырёх тонн. Это были довольно крупные животные».

Музей сообщил, что в этой местности провёл уже 13 раскопок. Исследователи обнаружили 49 фрагментов окаменелостей. Помимо позвонков и бивней, также нашли бедренную кость, фаланги пальцев, рёбра и другие фрагменты.

Возраст окаменелостей составляет от 10 до 40 тысяч лет.

Представители музея заявили, что это открытие входит в число самых значимых для страны за последние десятилетия.

