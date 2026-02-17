fb pixel
Пиццокери затмило пиццу на Олимпиаде в Италии

Пицца теряет лидирующие позиции в ресторанах на севере Италии, где проходит зимняя Олимпиада. Всё большим спросом пользуется малоизвестное блюдо пиццокери, которое готовят из гречневой пасты. Его распробовали и олимпийцы, и любители зимних видов спорта.

Название блюда звучит так, будто оно имеет связь со знаменитой итальянской пиццей. Однако это не так. Пиццокери может включать пасту из гречневой муки, сыр, капусту, картофель и шалфей. Считается, что его придумали в долине Вальтеллины.

[Ненад Вукиевич, шеф-повар]:
«Это простое блюдо, для которого у людей уже есть все ингредиенты дома. Мы также используем сыр местного производства с наших молочных ферм и всё такое».

Цельным блюдо делает сочетание трёх местных сыров: домашнего сыра Монтегротто, сыра Грана и пармезана.

[Марика Гурини, совладелица отеля]:
«Блюдо очень калорийное, поэтому хорошо подходит для зимы, но также и для лета, когда вы хотите хорошо позаниматься спортом или покататься на велосипеде. Летом у нас много велосипедистов, которые любят пиццокери».

Также пасту пиццокери иногда подают с другими ингредиентами: различными соусами песто, грибами, овощами и морепродуктами.

При этом с мясом эту пасту готовят крайне редко.

Самые первые официальные свидетельства и задокументированный рецепт относятся к 1616 году. Однако местные жители считают, что блюдо появилось за несколько веков до этого.

