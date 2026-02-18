С автомобилей на лодки пришлось пересесть жителям городка Дене на западе Франции. Наводнение затопило местные улицы..

Лодки заменили машины в городке на западе Франции

С автомобилей на лодки пришлось пересесть жителям городка Дене на западе Франции. Наводнение затопило местные улицы и дома.

[Джейсон Гарнье, муниципальный работник]:

«Ситуация такова, что в Дене больше нет доступа. Дороги перекрыты из-за наводнения. Поэтому единственный способ добраться до деревни – на лодке. Люди, которые хотят попасть на работу, утром отправляются на лодке и вечером возвращаются домой тоже на лодке».

Дене входит в департамент Мен и Луара. В нём, а также ещё в двух департаментах на юго-западе Франции объявили красный уровень опасности из-за высокого уровня воды.

В состоянии повышенной готовности также находятся ещё четырнадцать французских департаментов.

Тем временем в Мен и Луаре ожидают новых дождей.

[Джейсон Гарнье, муниципальный работник]:

«Пусть всё идёт своим чередом, мы подождём. Пик подъёма уровня воды ожидается завтра утром, тогда и посмотрим, что будет. Сейчас остаётся только ждать».

