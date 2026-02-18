Переговоры США и Ирана: первые заявления сторон

США и Иран во вторник начали непрямые переговоры в Женеве по давнему ядерному спору. Высокопоставленный иранский..

США и Иран во вторник начали непрямые переговоры в Женеве по давнему ядерному спору. Высокопоставленный иранский чиновник заявил, что исход диалога зависит от того, насколько реалистичными будут требования Вашингтона.

Встречи проходят в резиденции посла Омана в ООН в условиях усиленного присутствия сил безопасности.

Как сообщают источники, с американской стороны в переговорах принимают участие Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, с иранской – министр иностранных дел Аббас Аракчи. Посредником выступил Оман.

До начала встреч президент США Дональд Трамп заявил, что будет участвовать в женевских переговорах «косвенно» и что, по его мнению, Тегеран хочет заключить сделку.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Мы могли бы заключить сделку вместо того, чтобы отправлять бомбардировщики B-2 для уничтожения их ядерного потенциала».

Американские военные готовятся к возможной военной операций против Ирана, если Трамп отдаст соответствующий приказ. На прошлой неделе глава Белого дома заявил, что крупнейший в мире авианосец «Джеральд Р. Форд» направляется на Ближний Восток. Он присоединится к авианосцу «Авраам Линкольн» и сопровождающим его эсминцам с управляемыми ракетами, которые находятся в регионе уже три недели.

А Иран в понедельник начал военные учения в Ормузском проливе – крайне важном международном водном пути, через который свою нефть экспортируют арабские государства Персидского залива.

Между тем, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил ​​в интервью телеканалу Fox News, что разговаривал с Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом о первых результатах переговоров. По его словам, диалог прошёл «в некотором смысле хорошо», поскольку стороны договорились встретиться снова.

Однако он добавил, что в других отношениях было совершенно ясно, что иранцы не готовы признать некоторые «красные линии», которые установил Дональд Трамп.

Тем временем, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что стороны достигли взаимопонимания по основным пунктам переговоров. При этом, по его словам, это не означает, что сделка неизбежна.

