Шеф-повара стремятся вывести китайскую кухню на высокий уровень в США

В этом ресторане в Нью-Йорке стремятся сломать стереотип о том, что китайская еда простая и дешёвая. В 2024 году заведение получило звезду Мишлен. Теперь это единственный китайский ресторан в Нью-Йорке, удостоенный такой награды.

Здесь предлагают то, что владелец заведения Болун Яо называет «современной китайской кухней». Его правая рука – шеф-повар Эмили Юйэнь.

[Эмили Юйэнь, шеф-повар ресторана Yingtao]:

«Думаю, американцы считают, что китайская еда – это что-то дешёвое или не стоящее больших денег. Поэтому мы пытаемся разрушить предубеждение о том, что китайская еда – это что-то не очень изысканное или редко встречающееся в ресторанах высокой кухни».

Болун с уважением относится к недорогим китайским ресторанам, торгующим навынос. Но хочет достичь того, чтобы китайская еда наряду с европейской могла считаться высокой кухней и пользоваться уважением у жителей Нью-Йорка.

[Болун Яо, владелец ресторана Yingtao]:

«Думаю, китайская кухня тоже этого заслуживает. Просто нужно время и нужны люди, которые будут этим заниматься».

Эмили экспериментирует с традиционными рецептами, добавляя нотки изысканности. Однако не смешивает разные кулинарные традиции, поскольку категорически против кухни-фьюжн.

Уроженец Малайзии шеф-повар Хо Чи Бун, впервые попробовав в США недорогие китайские блюда из риса и лапши, был очень удивлён. В Китае он привык видеть изысканную кантонскую кухню. Это побудило шеф-повара открыть китайский ресторан в Сан-Франциско. Тоже хочет, чтобы китайская кухня получила признание американцев.

[Хо Чи Бун, шеф-повар]:

«Кантонским поварам приходится много работать, чтобы чего-то добиться, поскольку многие блюда уже очень распространены. Но дело в том, что ты знаешь, как сделать это лучше, как правильно приготовить. Для этого нужно много знаний и труда, а люди об этом не догадываются».

Шеф-повар Джордж Чжэнь родился на Тайване, а потом его семья эмигрировала в США. Он до сих пор помнит, как его школьный обед из тушёной свинины, китайской квашеной капусты и хлеба вызывал удивление у одноклассников. Они считали такую еду отвратительной.

[Джордж Чжэнь, шеф-повар и владелец ресторана China Live]:

«Как будто вся китайская еда подаётся в белой коробке с загадочным коричневым соусом, верно? Как будто китайская еда и не бывает другой. Поэтому я всю жизнь в своём бизнесе боролся с таким представлением».

Прошли десятилетия, и теперь Джорджа считают искусным шеф-поваром. Он держит китайский ресторан в Сан-Франциско. Здесь готовят пельмени, пекинскую утку и другие известные блюда.

В последние годы в США появилось множество высококлассных китайских ресторанов. Шеф-повара стремятся продемонстрировать свою национальную культуру и утверждают, что их еда и кулинарные техники ничуть не уступают европейским.

