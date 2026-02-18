Гигантская воронка поглощает поля в Индонезии, угрожая людям и домам

Огромная воронка на индонезийском острове Суматра продолжает увеличиваться. По данным правительства провинции Ачех, в этом году..

Огромная воронка на индонезийском острове Суматра продолжает увеличиваться. По данным правительства провинции Ачех, в этом году она увеличилась примерно до трёх гектаров, что угрожает местным фермерам.

[Сумиати, фермер]:

«Мы очень надеемся, что правительство предоставит нам компенсацию за наши потери или найдёт нам больше земли, потому что вся наша земля уничтожена, и мы больше ничего не можем сажать. Неизвестно, сможем ли мы что-нибудь посадить в следующем году».

Фермеры говорят, что край воронки сместился на несколько метров за день.

[Супрапто, фермер]:

«Я видел вчера, что отсюда до края оползня было около 15 метров, а сейчас всего 10-11 метров. Обращаюсь к министрам и членам совета: пожалуйста, срочно что-то сделайте. Не откладывайте, потому что в районе Кетол выращивают перец чили, и здесь могут работать от 800 до 1000 человек, собирающих урожай».

Власти заявляют, что грунт продолжает смещаться из-за постоянных оползней и движения почвы.

[Хайли Йога, местный чиновник]:

«Эта воронка начала появляться ещё в 2013 году, когда произошло землетрясение. А после 26 ноября 2025 года, после масштабного наводнения её расширение ускорилось. За два месяца она выросла больше, чем за предыдущие 13 лет».

Геологические исследования показывают, что туф и песок в почве легко впитывают грунтовые воды, из-за чего из-за риск обрушений на склонах увеличивается.

Эксперты предупреждают, что карстовая воронка продолжит обрушение, если не взять под контроль потоки воды.

