Карнавал в Боливии: индейцы благодарят Мать-Землю за богатый урожай

Боливийцы в традиционных нарядах вышли на улицы Эль-Альто – второго по величине города страны. Здесь проходит..

Дата загрузки: 2026-02-18

Боливийцы в традиционных нарядах вышли на улицы Эль-Альто – второго по величине города страны. Здесь проходит ежегодный карнавал «Иска-Аната». Он посвящён началу сбора урожая.

[Эусберто Мамани, участник карнавала]:
«Мы всегда благодарим за дожди, за то, что природа дарит изобилие таких продуктов, как картофель, киноа, ока и ячмень».

В карнавальном шествии участвуют десятки фольклорных коллективов, состоящих из индейцев аймара и других представителей коренных народов. Каждая группа подготовила свой номер.

[Мелани Коронель, танцовщица]:
«В феврале мы полностью меняем инструменты и танцы. Мы исполняем эту анату для перемен, в благодарность за дожди. Поэтому мы танцуем мосеньяду, таркеаду и так далее. Мы исполняем все эти танцы, потому что наступило время сбора урожая».

Этот карнавал – часть более масштабного праздника андских индейцев. Они благодарят Пачамаму, или Мать-Землю, за плодородие и хороший урожай.

Карнавальное шествие проводят также в Ла-Пасе.

