Птенцы птиц-секретарей родились в Англии: эти хищники убивают змей ногами

Это птенец редкой птицы-секретаря. Пернатые этого вида убивают добычу мощными ударами ног. В Честерском зоопарке в..

Это птенец редкой птицы-секретаря. Пернатые этого вида убивают добычу мощными ударами ног. В Честерском зоопарке в Великобритании впервые за всю его 95-летнюю историю вылупились птенцы такой птицы.

Родителей зовут Джон и Джолин. Их привезли в рамках европейской программы сохранения вида.

За последний год у пары секретарей родились пятеро птенцов – по одному в декабре и июне и ещё трое – в июле. Двух детёнышей выкормили сотрудники зоопарка, чтобы подробно изучить их развитие. Троих растят родители.

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[Джейми Картрайт-Сток, смотритель зоопарка]:

«Взрослые птицы всё делают сами, и это очень хороший знак для пары и для будущего птиц в целом».

Птицы-секретари относятся к отряду ястребообразных. В отличие от других хищных пернатых они атакуют жертву не с воздуха, а на земле. Основная добыча – змеи, включая ядовитых.

[Джейми Картрайт-Сток, смотритель зоопарка]:«У птиц-секретарей есть уникальная особенность: они бьют добычу ногами. Чтобы убить змею, наносят удары по голове, потом можно безопасно есть».

Во время атаки секретарь использует одно крыло как щит. Если змея пытается укусить птицу, та отпрыгивает и атакует снова. Ноги птицы покрыты плотной чешуёй, что защищает её от укусов.

В дикой природе секретари находятся под угрозой исчезновения. Их численность сокращается из-за деградации африканских травянистых экосистем. Поэтому программа разведения в неволе важна для сохранения популяции.

В целом в зоопарках Европы живут около 80 птиц-секретарей. В этом году только в четырёх вылупились птенцы. Честерский зоопарк поделится информацией о развитии юных птиц с коллегами из других зоологических парков.

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