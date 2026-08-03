Найденные в Шотландии алтари меняют представление о северной границе Римской империи

Это алтарь, посвящённый древнеримскому богу Солу. Его вместе с алтарём, предназначенным для поклонения божеству Митре, обнаружили..
Дата загрузки: 2026-08-04
Археологические находки опровергают одно из самых живучих исторических заблуждений: будто римляне никогда не продвигались дальше вала Адриана, также известного как «Римская стена».
Алтари нашли в подземном храме тайного культа Митры – самом северном таком святилище из всех известных в мире. Теперь два экспоната станут центральной частью выставки под названием «Римская Шотландия: жизнь на окраине империи».[Бетани Симпсон, помощница куратора выставки]:
«Этот алтарь посвящён богу Митре. Его нашли в митреуме в Инвереске – римском форте, действовавшем примерно в период со 140-го по 160-й год нашей эры. То есть его использовали в то же время, когда римляне строили вал Антонина».
Вал Антонина обозначал предел продвижения римлян вглубь северной Британии. Граница проходила примерно в 160 километрах к северу от вала Адриана.
По словам историков, римские легионы продвинулись вплоть до северо-востока Шотландии. При этом за воинами передвигались их семьи, а также торговцы и ремесленники.[Фрейзер Хантер, куратор Национального музея Шотландии]:
«Поэтому вокруг каждого форта вырастает поселение – оживлённый, процветающий гарнизонный городок. Не стоит думать, что это рассказ лишь о солдатах на границе. Это история о людях, которые здесь жили, любили и умирали».
Выставка «Римская Шотландия: жизнь на окраине империи» откроется в ноябре в Национальном музее Шотландии в Эдинбурге. Помимо алтарей, там представят артефакты римской эпохи, найденные в других местах древней пограничной зоны.
Короткая ссылка на эту страницу: