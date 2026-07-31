Тигрята-тройняшки исследуют свой вольер в Люблянском зоопарке в Словении

Трое амурских тигрят исследуют большой вольер в Люблянском зоопарке. Их только на днях выпустили из закрытого..

Трое амурских тигрят исследуют большой вольер в Люблянском зоопарке. Их только на днях выпустили из закрытого помещения. Они родились в конце весны и стали долгожданным пополнением в зоопарке.

[Спела Струс, смотрительница зоопарка]:

«Недавно мы сделали тигрятам первую прививку и проверили пол. Мы очень довольны состоянием их здоровья. Все девочки здоровы, красивы и в хорошей форме».

Вскоре сотрудники зоопарка выберут имена для детёнышей.

[Спела Струс, смотрительница зоопарка]:

«Обычно мы выбираем имена, основываясь на географических районах, местах обитания, таких как горы, или на каких-либо характеристиках, связанных с тиграми».

Тигрята будут жить с мамой два года. Именно столько времени нужно этим животным в дикой природе для полного развития.

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Амурские тигры обитают на Дальнем Востоке России и на северо-востоке Китая. В обеих странах находятся под охраной государства.

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