fb pixel
Телеканал NTD

Тигрята-тройняшки исследуют свой вольер в Люблянском зоопарке в Словении

Тигрята-тройняшки исследуют свой вольер в Люблянском зоопарке в Словении

Трое амурских тигрят исследуют большой вольер в Люблянском зоопарке. Их только на днях выпустили из закрытого..

Дата загрузки: 2026-07-31

Тигрята-тройняшки исследуют свой вольер в Люблянском зоопарке в Словении

Трое амурских тигрят исследуют большой вольер в Люблянском зоопарке. Их только на днях выпустили из закрытого помещения. Они родились в конце весны и стали долгожданным пополнением в зоопарке.

[Спела Струс, смотрительница зоопарка]:
«Недавно мы сделали тигрятам первую прививку и проверили пол. Мы очень довольны состоянием их здоровья. Все девочки здоровы, красивы и в хорошей форме».

Вскоре сотрудники зоопарка выберут имена для детёнышей.

[Спела Струс, смотрительница зоопарка]:
«Обычно мы выбираем имена, основываясь на географических районах, местах обитания, таких как горы, или на каких-либо характеристиках, связанных с тиграми».

Тигрята будут жить с мамой два года. Именно столько времени нужно этим животным в дикой природе для полного развития.

Амурские тигры обитают на Дальнем Востоке России и на северо-востоке Китая. В обеих странах находятся под охраной государства.

Короткая ссылка на эту страницу:

По теме
Дональд Трамп Санкции
По теме
Вирус в Китае сейчас
Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...