В символическое королевство раз в год превращается деревня Микитамяэ на юго-востоке Эстонии. Здесь живут представители финно-угорской..

Деревня в Эстонии на один день в году превращается в символическое королевство

В символическое королевство раз в год превращается деревня Микитамяэ на юго-востоке Эстонии. Здесь живут представители финно-угорской этнической группы, известной как сету.

На самом деле у сету никогда не было королевства. Фольклорный фестиваль – это способ сохранить свою культуру.

Гостям вместо билетов выдают «въездные визы». А расплачиваться здесь надо специально придуманной валютой. Но изюминка праздника — народные танцы и пение в стиле сету леэло. По некоторым оценкам, он существовал ещё 1000 лет назад. Этот стиль включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

[Мари Палолилл, преподавательница пения]:

«Песни в стиле сету леэло дают много информации о том, каким был мир, как жили люди в то время, как думали, что было важным, во что верили. Много секретов раскрывают эти песни».

На празднике также можно увидеть национальные костюмы, богато украшенные цепочками и подвесками из монет. Сто лет назад женщины надевали такие платья ежедневно, а теперь – только по особым случаям.

Идея проводить фольклорный фестиваль родилась в 94 году прошлого века. Сету решили сплотить своё сообщество и продемонстрировать национальную культуру другим людям.

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Сейчас на праздник приезжают сету со всей Эстонии.

[Майме Каптен, участница фестиваля]:

«Мы встречаемся со знакомыми, беседуем или обмениваемся парой слов, обнимаемся.<…> Что ещё нужно?»

По данным переписи населения Эстонии 2021 года, примерно 25 000 человек наряду с эстонским владеют языком сету. Но, по оценкам лингвистов, в повседневной жизни его используют всего несколько тысяч человек. Носители языка сету проживают по всей Эстонии, а в волости Сетомаа – их историческом регионе – насчитывается менее 3000 сету.

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