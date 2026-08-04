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Собаки-сёрферы выступили на чемпионате в Калифорнии

Собаки-сёрферы выступили на чемпионате в Калифорнии

Захватывающие соревнования на тихоокеанском побережье привлекли сотни зрителей в город Пасифика в Калифорнии. Здесь проходит Чемпионат..

Дата загрузки: 2026-08-04

Собаки-сёрферы выступили на чемпионате в Калифорнии

Захватывающие соревнования на тихоокеанском побережье привлекли сотни зрителей в город Пасифика в Калифорнии. Здесь проходит Чемпионат мира по сёрфингу среди собак.

В числе участников – победители прошлых лет. Например, французский бульдог Айза из Плезантона.

[Дэвид Фасоли, владелец собаки]:
«Мы занимаемся сёрфингом вдоль всего Западного побережья. <…> Мы делаем это всё лето напролёт».

Для владельцев собак главное – не победа, а возможность хорошо провести время с четвероногим другом. Ну а зрители наслаждаются атмосферой веселья и зрелищными заплывами.

[Аллан Лю, зритель]:
«Сёрфинг с собаками – удивительное зрелище. Впечатляет, как здорово у них получается, как хорошо они обучены держаться на досках и ловить эти потрясающие волны. Я правда удивлён их мастерством».

В чемпионате участвуют собаки и щенки самых разных пород и размеров. Жюри оценивает умение держаться на доске, ловить волну и уверенность.

Одновременно с соревнованиями проходит онлайн-мероприятие по поиску новых хозяев для животных из приютов, а также сбор средств для зоозащитных организаций.

Чемпионат прошёл в 10-й раз.

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