17 мигрантов, возможно, погибли у берегов испанского острова Мальорка

Возможно, 17 мигрантов погибли при попытке добраться до Балеарских островов после двух недель плавания. Об этом..
Дата загрузки: 2026-08-06
Оба спасённых – выходцы из стран Северной Африки. Их госпитализировали с признаками истощения и обезвоживания.
Выжившие рассказали, что на лодке в море вышли 19 человек. Возможно, 17 из них погибли. Власти пока не могут это подтвердить.
Позднее власти сообщили о спасении ещё 17 мигрантов с другой лодки близ берегов Мальорки. Также береговая охрана нашла тела двух погибших. Предположительно, на лодке находились около 30 человек.
По данным Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex, маршрут из Алжира на Балеарские острова стал самым быстрорастущим каналом миграции в Европейский союз в первой половине этого года. Хотя поток мигрантов в Испанию сократился почти на четверть.
В агентстве ранее отмечали, что нелегальные перевозчики людей всё чаще используют Марокко вместо Алжира, рассчитывая на менее строгий контроль.
Тем временем подобные инциденты происходят и на другом миграционном маршруте – через Ла-Манш. Там во вторник береговая охрана спасла 157 человек с загоревшейся лодки. В спасательной операции участвовали три судна.
Также на прошлой неделе в проливе погибли трое мигрантов.
Миграция остаётся одним из самых острых и спорных политических вопросов в Европе со времён кризиса 2015–2016 годов, когда на континент прибыло более миллиона беженцев и мигрантов из стран Африки, Азии и Ближнего Востока.
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