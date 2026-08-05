17 мигрантов, возможно, погибли у берегов испанского острова Мальорка

Возможно, 17 мигрантов погибли при попытке добраться до Балеарских островов после двух недель плавания. Об этом..

Возможно, 17 мигрантов погибли при попытке добраться до Балеарских островов после двух недель плавания. Об этом во вторник сообщили власти Испании, ссылаясь на показания двух выживших. Их спасли в 25 километрах от Мальорки.

Оба спасённых – выходцы из стран Северной Африки. Их госпитализировали с признаками истощения и обезвоживания.

Выжившие рассказали, что на лодке в море вышли 19 человек. Возможно, 17 из них погибли. Власти пока не могут это подтвердить.

Позднее власти сообщили о спасении ещё 17 мигрантов с другой лодки близ берегов Мальорки. Также береговая охрана нашла тела двух погибших. Предположительно, на лодке находились около 30 человек.

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По данным Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex, маршрут из Алжира на Балеарские острова стал самым быстрорастущим каналом миграции в Европейский союз в первой половине этого года. Хотя поток мигрантов в Испанию сократился почти на четверть.

В агентстве ранее отмечали, что нелегальные перевозчики людей всё чаще используют Марокко вместо Алжира, рассчитывая на менее строгий контроль.

Тем временем подобные инциденты происходят и на другом миграционном маршруте – через Ла-Манш. Там во вторник береговая охрана спасла 157 человек с загоревшейся лодки. В спасательной операции участвовали три судна.

Также на прошлой неделе в проливе погибли трое мигрантов.

Миграция остаётся одним из самых острых и спорных политических вопросов в Европе со времён кризиса 2015–2016 годов, когда на континент прибыло более миллиона беженцев и мигрантов из стран Африки, Азии и Ближнего Востока.

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