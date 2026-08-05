В Ливии возобновили работы по сохранению памятников римской эпохи

Этот древний город называют «Римом в Африке». Руины Лептис-Магны находятся в Ливии. Расцвета этот город достиг..
Дата загрузки: 2026-08-06
После многолетнего перерыва учёные возобновили работы по сохранению этих объектов. Снова идут раскопки, проходят исследования и консервация памятников. В миссии участвуют специалисты из Франции и Ливии.
Работы здесь начались ещё 40 лет назад. Учёные сосредоточились на изучении планировки древнего города, старой гавани, восточных терм и подводных археологических объектов. В 2011-м миссия прервалась из-за нестабильной обстановки в стране.
Сейчас специалисты продолжают консервацию и реставрацию восточных терм Лептис-Магны. Также расчищают пешеходную дорожку, которая была частью первоначальной планировки комплекса. Кроме того, идут работы по сохранению целостности стен банного комплекса.[Хассан аль-Далли, археолог]:
«Лептис-Магна почти полностью скрыта под песком, а её территория очень большая. Площадь внутри римских стен занимает почти 140 гектаров. <…> По моим оценкам, раскопана и открыта лишь четверть территории города».
В процессе раскопок выяснилось, что древнеримская система водоснабжения длиннее, чем предполагали археологи. Значит, их ждут новые открытия.[Гийом Данья, археолог из Франции]:
«Нам также интересно понять, как этот объект связан с остальной частью района: с портом, византийской стеной, которая несколько усложнила наше понимание общей картины, а также с территорией к востоку, ведущей к цирку и амфитеатру».
Особенность виллы Селена – в её мозаичных полах и архитектурных элементах. Сейчас основное внимание уделяют реставрации исторических мозаик. До завершения работ вилла будет закрыта для публики.
Лептис-Магну по-прежнему можно посещать. Этот объект входит в число важнейших памятников римской эпохи в Северной Африке. Он включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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