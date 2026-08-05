В Ливии возобновили работы по сохранению памятников римской эпохи

Этот древний город называют «Римом в Африке». Руины Лептис-Магны находятся в Ливии. Расцвета этот город достиг..

Этот древний город называют «Римом в Африке». Руины Лептис-Магны находятся в Ливии. Расцвета этот город достиг в эпоху Римской империи. В 15 километрах отсюда также можно увидеть ещё один важный археологический памятник – римскую виллу Селена.

После многолетнего перерыва учёные возобновили работы по сохранению этих объектов. Снова идут раскопки, проходят исследования и консервация памятников. В миссии участвуют специалисты из Франции и Ливии.

Работы здесь начались ещё 40 лет назад. Учёные сосредоточились на изучении планировки древнего города, старой гавани, восточных терм и подводных археологических объектов. В 2011-м миссия прервалась из-за нестабильной обстановки в стране.

Сейчас специалисты продолжают консервацию и реставрацию восточных терм Лептис-Магны. Также расчищают пешеходную дорожку, которая была частью первоначальной планировки комплекса. Кроме того, идут работы по сохранению целостности стен банного комплекса.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Хассан аль-Далли, археолог]:«Лептис-Магна почти полностью скрыта под песком, а её территория очень большая. Площадь внутри римских стен занимает почти 140 гектаров. <…> По моим оценкам, раскопана и открыта лишь четверть территории города».

В процессе раскопок выяснилось, что древнеримская система водоснабжения длиннее, чем предполагали археологи. Значит, их ждут новые открытия.

[Гийом Данья, археолог из Франции]:«Нам также интересно понять, как этот объект связан с остальной частью района: с портом, византийской стеной, которая несколько усложнила наше понимание общей картины, а также с территорией к востоку, ведущей к цирку и амфитеатру».

Особенность виллы Селена – в её мозаичных полах и архитектурных элементах. Сейчас основное внимание уделяют реставрации исторических мозаик. До завершения работ вилла будет закрыта для публики.

Лептис-Магну по-прежнему можно посещать. Этот объект входит в число важнейших памятников римской эпохи в Северной Африке. Он включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Короткая ссылка на эту страницу: