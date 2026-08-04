Западная равнинная горилла по кличке Мизани первой в мире среди сородичей перенесла мастоидэктомию – хирургическую операцию..

Горилле в Калифорнии сделали мастоидэктомию: это первая такая операция

Западная равнинная горилла по кличке Мизани первой в мире среди сородичей перенесла мастоидэктомию – хирургическую операцию по удалению инфицированных ячеек сосцевидного отростка височной кости, расположенного за ухом.

У 12-летнего самца из сафари-парка зоопарка Сан-Диего инфекция распространилась на часть черепа. Смотрители заметили, что у гориллы ухудшился аппетит. Также Мизани хватался за голову и прищуривал глаз.

Операцию длилась примерно пять часов. Её провели два хирурга совместно с ветеринарами зоопарка.

Процесс восстановления у Мизани идёт хорошо. Осложнений нет.

[Райан Сэдлер, ветеринар]:

«Теперь Мизани вернулся в обычное состояние. Именно это мы и хотели увидеть – отсутствие каких-либо проблем. Мы рады наблюдать, как он общается с другими гориллами, ест, исследует окружающую среду – словом, ведёт себя как обычная горилла».

Врачи говорят, что этот опыт предоставил редкую возможность адаптировать методы человеческой хирургии к дикому животному.

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