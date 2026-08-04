Энергосистема Кубы вышла из строя второй раз за сутки. Поздно вечером в воскресенье произошёл общенациональный блэкаут..

После шестого за год блэкаута на Кубе энергосистема снова вышла из строя

Энергосистема Кубы вышла из строя второй раз за сутки.

Поздно вечером в воскресенье произошёл общенациональный блэкаут – шестой за год. Пока шли восстановительные работы, электричество отключилось снова. Это стало очередным ударом для людей, живущих в условиях энергетического кризиса.

[Рейниер Перес, житель Гаваны]:

«Мы живём так: полтора, три или четыре часа есть электричество, а потом 24, 36, 40 часов остаёмся без света – причём здесь, в столице. Такого не встретишь нигде в мире. Люди не просят многого. Дайте нам электричество, чтобы продукты не портились».

[Сесар Робинсон, житель Гаваны]:

«Можно ли жить без воды, электричества, без всего? Посмотрите на Гавану. Празднуют только те, у кого день рождения. Больше в Гаване нет счастливых. Всем всё это надоело. Можно ли так жить? Придёшь с работы и попробуй приготовь еду детям. Им приходится ложиться спать голодными и ждать следующего дня».

О причинах общенационального блэкаута власти не сообщили. Сбою предшествовали масштабные отключения электроэнергии на западе Кубы, в том числе в городах Пинар-дель-Рио, Матансас и Гавана.

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К понедельнику в столице частично восстановили электроснабжение, но большая часть страны оставалась без электричества. Потом произошёл второй сбой.

Позднее энергетическая компания UNE заявила, что на работу электросетей повлияла неблагоприятная погода.

Предыдущие общенациональные блэкауты были в марте и июле. Веерные отключения электроэнергии теперь длятся более 20 часов в сутки.

Хрупкая энергосистема Кубы стала ярким символом более масштабных экономических проблем острова, где живёт примерно 10 миллионов человек. Это нехватка топлива, дефицит продовольствия и медикаментов, а также изношенная инфраструктура.

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