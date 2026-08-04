Прозрачные воды реки Рибник в одноимённой общине в Боснии изобилуют форелью и множеством другой рыбы. Эти..

Рай для любителей нахлыста: Рибник в Боснии привлекает рыбаков со всего мира

Прозрачные воды реки Рибник в одноимённой общине в Боснии изобилуют форелью и множеством другой рыбы. Эти места стали настоящим раем для любителей нахлыстовой рыбалки. Сюда приезжают из многих стран, даже из Коста-Рики.

Итальянец Роберто раньше ездил рыбачить в Словению. Но последние три года выбирает Рибник.

[Роберто Баккетта, рыбак из Италии]:

«Я провожу здесь неделю каждый месяц, потому что здесь хорошо, люди приветливые, а река красивая, и в ней много рыбы».

Индустрия нахлыстовой рыбалки приносит доход многим местным жителям. Одни работают рыболовными гидами и изготавливают искусственные приманки, другие управляют гостевыми домами и ресторанами.

[Никола Зелич, сотрудник компании LTG]:

«Я думаю, что нахлыст приносит пользу не только Рибнику, но и всей стране. Ведь многие эти люди никогда не слышали о Боснии и Герцеговине, пока не приехали сюда порыбачить».

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Джордже из Баня-Луки владеет популярным в Рибнике магазином товаров для нахлыста. Однажды приехав сюда на рыбалку, решил открыть собственное дело.

[Джордже Матич, владелец магазина]:

«Нас хорошо знают. Нам звонят, когда нужны какие-либо услуги. Я также работаю гидом. Ещё мы ремонтируем снаряжение».

Владимир делает приманки для национальной сборной страны по нахлысту. Перенял это мастерство у опытных рыболовов.

[Владимир Базина, ремесленник]:

«Прикладываешь усилия, экспериментируешь и находишь те самые мушки, которые по-настоящему эффективны. Приятно видеть радость рыбака, когда ему удается поймать рыбу на твою приманку».

Нахлыст – это вид рыбной ловли на живую или искусственную приманку. Она почти невесомая, поэтому для заброса используют специальное удилище и тяжёлый шнур. Таким способом можно ловить как мелкую рыбу, так и крупную.

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