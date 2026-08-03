Эпоха Римской империи ожила в селе Мокро на западе Боснии

Времена Римской империи возродили в боснийском селе Мокро. Местные жители обустроили 72 тематические зоны на территории..
Дата загрузки: 2026-08-04
Участники фестиваля представляют древние ремёсла и искусство. Например, здесь можно увидеть, как работали римские скульпторы.[Йосип Ивешич, участник фестиваля]:
«Мы часто забываем свою историю, и замечательно вспомнить те времена и тот уклад жизни. Искусство даёт нам отличную возможность перенестись в ту эпоху».
А здесь можно поколдовать с ароматами и создать парфюмерную композицию.[Нада Сарич, участница фестиваля]:
«Сегодня у нас есть уникальная возможность создать собственные духи по традиционному римскому рецепту, перенося наследие Древнего Рима в наши дни».
Любителей более острых ощущений ждёт реконструкция боёв гладиаторов на импровизированной древнеримской арене.
Фестиваль «Римские дни» привлекает сотни туристов.[гость фестиваля]:
«Для детей это уникальная возможность познакомиться с историей, вспомнить о том, что здесь когда-то существовала Римская империя, и открыть для себя наследие этого региона».
Территория современной Боснии и Герцеговины находилась под властью Римской империи с I века до нашей эры по V век нашей эры. Через село Мокро проходила важная римская дорога, которую использовали в военных и торговых целях.
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