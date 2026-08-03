Времена Римской империи возродили в боснийском селе Мокро. Местные жители обустроили 72 тематические зоны на территории..

Эпоха Римской империи ожила в селе Мокро на западе Боснии

Времена Римской империи возродили в боснийском селе Мокро. Местные жители обустроили 72 тематические зоны на территории в 35 000 квадратных метров.

Участники фестиваля представляют древние ремёсла и искусство. Например, здесь можно увидеть, как работали римские скульпторы.

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[Йосип Ивешич, участник фестиваля]:«Мы часто забываем свою историю, и замечательно вспомнить те времена и тот уклад жизни. Искусство даёт нам отличную возможность перенестись в ту эпоху».

А здесь можно поколдовать с ароматами и создать парфюмерную композицию.

[Нада Сарич, участница фестиваля]:«Сегодня у нас есть уникальная возможность создать собственные духи по традиционному римскому рецепту, перенося наследие Древнего Рима в наши дни».

Любителей более острых ощущений ждёт реконструкция боёв гладиаторов на импровизированной древнеримской арене.

Фестиваль «Римские дни» привлекает сотни туристов.

[гость фестиваля]:«Для детей это уникальная возможность познакомиться с историей, вспомнить о том, что здесь когда-то существовала Римская империя, и открыть для себя наследие этого региона».

Территория современной Боснии и Герцеговины находилась под властью Римской империи с I века до нашей эры по V век нашей эры. Через село Мокро проходила важная римская дорога, которую использовали в военных и торговых целях.

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