В этой семейной мастерской в австрийском Инсбруке отливают колокола уже более 400 лет. Это один из..

Мастерская в Австрии уже 400 лет отливает колокола для церквей и соборов

В этой семейной мастерской в австрийском Инсбруке отливают колокола уже более 400 лет. Это один из последних сохранившихся колокольных заводов в Европе. Управляют им братья Йоханнес и Петер Грассмайры.

Сейчас мастерская изготавливает 12 колоколов для церквей в Италии, Германии и Румынии.

[Петер Грассмайр, совладелец колокольной мастерской]:

«В июле во время литья всегда очень жарко. Это из-за погоды на улице. Но сам процесс литья прошёл отлично».

В позднем Средневековье в Европе насчитывались сотни колокольных мастеров. Теперь осталось лишь несколько. Секрет успеха братьев Грассмайров – это упорный труд и внедрение инноваций. Хотя процесс литья во многом остался таким же, как 400 лет назад, появилось много улучшений.

В производстве используют 3D-печать, сканирование, лазеры и компьютерное моделирование. Специальные приложения помогают создавать колокола с хорошим звучанием, а также – моделировать правильную форму для отливки. Её делают из высококачественной глины.

[Йоханнес Грассмайр, совладелец колокольной мастерской]:

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

«Когда металл заполняет форму, возникает колоссальное давление. Это создает огромную нагрузку на форму – изнутри, снаружи и снизу. В этом и заключается главный риск при отливке большого колокола: давление металла может разрушить форму. Но в этот раз всё прошло хорошо».

Также в мастерской есть камера, в которой колокола очищают с помощью пескоструйной обработки под высоким давлением. Специальное оборудование позволило ускорить процесс в три раза.

На проектирование и производство уходит от двух до шести месяцев в зависимости от размера колокола. Некоторые этапы работы владельцы мастерской держат в секрете.

[Йоханнес Грассмайр, совладелец колокольной мастерской]:

«Особенно радует, что инновации последних десятилетий помогли сделать колокола ещё красивее и качественнее. Посмотрите, например, на слой глины поверх орнамента и восковой модели – как чисто и чётко всё выглядит в глиняной форме. Поэтому и надписи, и каждый элемент узора получаются очень красивыми».

В число самых больших колоколов, когда-либо отлитых братьями, входит колокол для Национального собора в Бухаресте. Высота изделия – 3,3 метра, а вес – 25 тонн. Также недавно в мастерской отлили колокол весом более 15 тонн для собора в немецком Магдебурге.

Короткая ссылка на эту страницу: