Мастерская в Австрии уже 400 лет отливает колокола для церквей и соборов

В этой семейной мастерской в австрийском Инсбруке отливают колокола уже более 400 лет. Это один из..
Дата загрузки: 2026-07-31
В этой семейной мастерской в австрийском Инсбруке отливают колокола уже более 400 лет. Это один из последних сохранившихся колокольных заводов в Европе. Управляют им братья Йоханнес и Петер Грассмайры.
Сейчас мастерская изготавливает 12 колоколов для церквей в Италии, Германии и Румынии.
[Петер Грассмайр, совладелец колокольной мастерской]:
«В июле во время литья всегда очень жарко. Это из-за погоды на улице. Но сам процесс литья прошёл отлично».
В позднем Средневековье в Европе насчитывались сотни колокольных мастеров. Теперь осталось лишь несколько. Секрет успеха братьев Грассмайров – это упорный труд и внедрение инноваций. Хотя процесс литья во многом остался таким же, как 400 лет назад, появилось много улучшений.
В производстве используют 3D-печать, сканирование, лазеры и компьютерное моделирование. Специальные приложения помогают создавать колокола с хорошим звучанием, а также – моделировать правильную форму для отливки. Её делают из высококачественной глины.
[Йоханнес Грассмайр, совладелец колокольной мастерской]:
«Когда металл заполняет форму, возникает колоссальное давление. Это создает огромную нагрузку на форму – изнутри, снаружи и снизу. В этом и заключается главный риск при отливке большого колокола: давление металла может разрушить форму. Но в этот раз всё прошло хорошо».
Также в мастерской есть камера, в которой колокола очищают с помощью пескоструйной обработки под высоким давлением. Специальное оборудование позволило ускорить процесс в три раза.
На проектирование и производство уходит от двух до шести месяцев в зависимости от размера колокола. Некоторые этапы работы владельцы мастерской держат в секрете.
[Йоханнес Грассмайр, совладелец колокольной мастерской]:
«Особенно радует, что инновации последних десятилетий помогли сделать колокола ещё красивее и качественнее. Посмотрите, например, на слой глины поверх орнамента и восковой модели – как чисто и чётко всё выглядит в глиняной форме. Поэтому и надписи, и каждый элемент узора получаются очень красивыми».
В число самых больших колоколов, когда-либо отлитых братьями, входит колокол для Национального собора в Бухаресте. Высота изделия – 3,3 метра, а вес – 25 тонн. Также недавно в мастерской отлили колокол весом более 15 тонн для собора в немецком Магдебурге.
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