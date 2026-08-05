До 87 возросло число жертв наводнений в индийском Ассаме
До 87 возросло число погибших в результате наводнений в индийском штате Ассам. Из-за ливней местные реки..
Дата загрузки: 2026-08-06
До 87 возросло число погибших в результате наводнений в индийском штате Ассам. Из-за ливней местные реки вышли из берегов, принеся масштабные разрушения.
«Все жители нашей деревни поставили палатки, и мы едим, спим и живём здесь. Мы здесь уже больше двух недель. У нас в домах лужи, всё мокрое. Придётся ждать, пока всё высохнет. Только тогда мы сможем вернуться». [пострадавший]:
«Мне 60 лет. Я видел наводнения раньше, в 1983 году, когда река Дисанг вышла из берегов, но тогда не было столько воды. Эти железнодорожные пути выше уровня воды. Вода хлынула очень быстро. У нас даже не хватило времени собрать вещи, и вода смыла всё».
Через Ассам протекает Брахмапутра – одна из крупнейших рек мира. В сезон муссонов она выходит из берегов прочти каждый год.
На этих кадрах – затопленный регион Сивасагар. Местным жителям приходится жить в палатках на железнодорожной насыпи.[пострадавший]:
«Все жители нашей деревни поставили палатки, и мы едим, спим и живём здесь. Мы здесь уже больше двух недель. У нас в домах лужи, всё мокрое. Придётся ждать, пока всё высохнет. Только тогда мы сможем вернуться». [пострадавший]:
«Мне 60 лет. Я видел наводнения раньше, в 1983 году, когда река Дисанг вышла из берегов, но тогда не было столько воды. Эти железнодорожные пути выше уровня воды. Вода хлынула очень быстро. У нас даже не хватило времени собрать вещи, и вода смыла всё».
Через Ассам протекает Брахмапутра – одна из крупнейших рек мира. В сезон муссонов она выходит из берегов прочти каждый год.
Короткая ссылка на эту страницу: