Одиссея» покоряет мир: как Греция хранит эпос Гомера

Фильм Кристофера Нолана «Одиссея» по итогам третьего уик-энда показов уже заработал более 900 миллионов долларов. Из-за..

Фильм Кристофера Нолана «Одиссея» по итогам третьего уик-энда показов уже заработал более 900 миллионов долларов. Из-за высокого спроса кинотеатры добавляют дополнительные сеансы.

Между тем, для греков история Одиссея далеко не новая. Ученики седьмых классов изучают поэму Гомера в течение всего учебного года. Они разбирают текст, дискутируют о поступках героя и обсуждают, можно ли считать его примером для подражания.

[Филиппос Манцарис, учитель]:

«Они знают, что им нужно получить оценку, что им нужно это выучить. Думаю, ни один ребёнок на самом деле этому не рад. Но на уроке мы пробуем разные вещи, занимаемся ролевыми играми или смотрим, что происходит и как Одиссей решает проблему. Тогда они увлекаются, и все стараются участвовать».

Поэму изучают на уроках древнегреческой литературы в современном переводе. Одновременно школьники начинают знакомиться с древнегреческим языком.

[Мария Зимпекаки, ученица]:

«Это история, которая многому нас учит и говорит нам не сдаваться и использовать разум, а не насилие. И я считаю, что её нужно продолжать преподавать».

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Профессор древнегреческой литературы Христос Цагалис говорит, что «Одиссея» и «Илиада» – основополагающие произведения греческого образования. По его словам, интерес к «Одиссее» во многом связан с тем, что это история героя, который проходит через тяжёлые испытания и переживает внутренние изменения.

[Христос Цагалис, профессор древнегреческой литературы]:

«Главный герой этой истории, по-сути, проходит через ад, прежде чем вернуться домой. А дома его ждут новые проблемы. Поэтому возвращение домой ни в каком смысле не бывает лёгким».

В Греции для юных читателей выпускают адаптированные версии поэмы. Прожить сюжет вместе с героями можно и во время театральных постановок.

Теперь эту историю заново открывают зрители по всему миру. «Одиссея» уже стала одним из главных кинособытий лета.

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