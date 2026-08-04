Как канатная дорога Этны пережила пять разрушительных извержений

Канатная дорога на склонах Этны за 60 лет работы пять раз была уничтожена извержениями вулкана. Сейчас..

Канатная дорога на склонах Этны за 60 лет работы пять раз была уничтожена извержениями вулкана. Сейчас она снова доставляет туристов на высоту 2500 метров. А дальше при подходящих условиях посетители могут подняться почти к вершине на автобусах и внедорожниках.

Дорога от нижней до верхней станции занимает примерно 15 минут. Идею построить канатную дорогу в 1953 году предложил инженер и граф Дино Лора Тотино. Проект запустили в 1966-м.

[Франческо Руссо Моросоли, владелец канатной дороги]:

«Я помню, что в 2001 году мой отец пошёл в банк, чтобы взять ипотечный кредит на восстановление системы. Работы были завершены в рекордные сроки – менее чем за год. Но за неделю до открытия, до церемонии перерезания ленточки, новый разрушительный поток лавы снова сравнял её с землёй. Отец не сдался: он снова пошёл в банк, взял ещё один кредит под тот же актив, и мы восстановили систему».

Сейчас туристы могут наблюдать за извержениями с безопасных участков. Но сама эксплуатация канатной дороги остаётся сложной. Оборудование постоянно подвергается воздействию вулканических газов и пара. Дополнительную нагрузку создаёт близость моря.

[Винченцо Руссо, директор по эксплуатации]:

«Сочетание этих двух факторов приводит к проблемам с окислением металла. Это одна из ключевых проблем».

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Система также может внезапно остановиться из-за перебоев с электричеством, резкого усиления вулканической активности или сильного ветра. В таких случаях резервный генератор позволяет быстро возобновить работу.

Этна – самый активный вулкан Европы и крупнейший на континенте. Его склоны ежегодно посещают около полутора миллионов человек.

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