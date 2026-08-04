Как канатная дорога Этны пережила пять разрушительных извержений

Канатная дорога на склонах Этны за 60 лет работы пять раз была уничтожена извержениями вулкана. Сейчас..
Дата загрузки: 2026-08-04
Канатная дорога на склонах Этны за 60 лет работы пять раз была уничтожена извержениями вулкана. Сейчас она снова доставляет туристов на высоту 2500 метров. А дальше при подходящих условиях посетители могут подняться почти к вершине на автобусах и внедорожниках.
Дорога от нижней до верхней станции занимает примерно 15 минут. Идею построить канатную дорогу в 1953 году предложил инженер и граф Дино Лора Тотино. Проект запустили в 1966-м.
[Франческо Руссо Моросоли, владелец канатной дороги]:
«Я помню, что в 2001 году мой отец пошёл в банк, чтобы взять ипотечный кредит на восстановление системы. Работы были завершены в рекордные сроки – менее чем за год. Но за неделю до открытия, до церемонии перерезания ленточки, новый разрушительный поток лавы снова сравнял её с землёй. Отец не сдался: он снова пошёл в банк, взял ещё один кредит под тот же актив, и мы восстановили систему».
Сейчас туристы могут наблюдать за извержениями с безопасных участков. Но сама эксплуатация канатной дороги остаётся сложной. Оборудование постоянно подвергается воздействию вулканических газов и пара. Дополнительную нагрузку создаёт близость моря.
[Винченцо Руссо, директор по эксплуатации]:
«Сочетание этих двух факторов приводит к проблемам с окислением металла. Это одна из ключевых проблем».
Система также может внезапно остановиться из-за перебоев с электричеством, резкого усиления вулканической активности или сильного ветра. В таких случаях резервный генератор позволяет быстро возобновить работу.
Этна – самый активный вулкан Европы и крупнейший на континенте. Его склоны ежегодно посещают около полутора миллионов человек.
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