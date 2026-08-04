Лесные пожары в Греции сжигают дома

В Западной Аттике в Греции с огромной скоростью распространяется лесной пожар. Это к северо-западу от Афин...
Дата загрузки: 2026-08-04
В Западной Аттике в Греции с огромной скоростью распространяется лесной пожар. Это к северо-западу от Афин. Пламя оставляет после себя сожжённые жилые и дачные дома.
[Виви Джиалия, владелица дома]:
«Мне будто сердце вырвали. Это было прекрасное место, мы проводили здесь лето. Мы провели здесь счастливые времена, и теперь здесь ничего нет».
По предварительным данным, пожар вспыхнул в соседнем регионе Беотия на прошлой неделе и распространился на 25 километров.
Власти говорят, что последние несколько дней работе пожарных самолётов, которые сбрасывают на огонь морскую воду, мешают сильные и непредсказуемые ветры. Поэтому с пожарами приходится бороться только наземными силами.
[Виви Джиалия, владелица дома]:
«Был ветер, но они могли бы добраться сюда и не позволить пожару гореть. Все эти дома – не было ни воды, ни пожарных машин; они позволили всему сгореть».
Этим летом Европа страдает от лесных пожаров после периода рекордной жары и малого количества осадков.
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