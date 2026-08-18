Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 68

Спасатели продолжают разбирать завалы и помогать эвакуированным после мощного землетрясения, которое произошло в Индонезии 15 августа...

Спасатели продолжают разбирать завалы и помогать эвакуированным после мощного землетрясения, которое произошло в Индонезии 15 августа. Число погибших возросло до 68, более 200 человек получили травмы. Тысячи жителей остаются в палатках, опасаясь новых толчков.

В городе Реок разрушились мечеть и несколько домов. По всей провинции Восточная Нуса-Тенгара повреждены сотни больниц и жилых зданий.

Между тем, стала известна история местной жительницы, которую землетрясение застало во время родов. Это произошло в больнице города Нагекео, недалеко от эпицентра.

Врачи провели экстренное кесарево сечение, пока здание тряслось и частично разрушалось. Из-за перебоев с электричеством им приходилось использовать фонарики.

[Мария Флорида Ного Келен, пациентка]:

«Хоть землетрясение продолжалось недолго, это была чрезвычайная ситуация. Врачи, которые проводили операцию, были настоящими чудотворцами и упорно боролись. Спасибо врачам и медсёстрам».

Девочка родилась на два месяца раньше срока и весила около килограмма и 300 граммов. При этом у её мамы началось сильное кровотечение. Но сейчас с обеими всё в порядке. Новорождённую назвали Гемпита, что созвучно со словом «землетрясение». По-индонезийски это «гемпа».

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Больше всего разрушений наблюдается на острове Флорес. До некоторых пострадавших районов спасатели не могут добраться из-за оползней и повреждённых дорог. При этом тысячи людей по-прежнему не могут вернуться домой.

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