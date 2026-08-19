В пустыне Аризоны мигранты погибают из-за экстремальной жары

Более 18 человек погибли за месяц при попытке пересечь границу США через пустыню Аризоны. В июле..

Более 18 человек погибли за месяц при попытке пересечь границу США через пустыню Аризоны. В июле тела нашли на участке границы с Мексикой возле города Тусон. Летом температура здесь поднимается до 48 градусов.

Пограничники говорят, что мигранты пересекают отдалённые районы пустыни, чтобы их не поймали.

[Хесус Васабильбасо, сотрудник пограничной службы США]:

«Люди приезжают с мечтой пересечь границу. Но если вы делаете это незаконно, вы не можете решать, где будете переходить. Это решает проводник. Он поведёт вас через безлюдные места, где нужно часами идти пешком и невозможно взять с собой достаточно воды. К сожалению, мы часто видим, как люди умирают в пустыне, пытаясь попасть вглубь страны».

Пограничники также проверяют подземные тоннели возле границы. По их словам, контрабандисты могут прокладывать незаконные ходы и соединять их с существующими тоннелями.

[Джонатан Хулог, сотрудник пограничной службы США]:

«Они часто строят незаконные тоннели вручную, а затем соединяют их с другими сооружениями и продолжают движение на север по существующим тоннелям. Поэтому мы ищем именно их».

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По данным Международной организации по миграции, в 2025 году на границе США и Мексики погибло более 40% всех мигрантов, умерших в США. На маршрут через пустыню Аризоны пришлось не менее 160 погибших или пропавших без вести.

При этом поток мигрантов через юго-западную границу США в последнее время резко сократился. За первые семь месяцев 2026 финансового года там зарегистрировали 76,5 тысяч задержаний. За весь предыдущий финансовый год таких случаев было около 444 тысяч.

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