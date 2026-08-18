Весёлая регата на ваннах прошла в Бельгии

Проплыть километр и не утонуть – об этом мечтает, наверное, каждый участник весёлой и немного безумной..

Проплыть километр и не утонуть – об этом мечтает, наверное, каждый участник весёлой и немного безумной регаты на ваннах. Её уже более 40 лет устраивают на реке Маас в бельгийском городке Динан.

[Майкл Фиона, участник регаты]:

«Воды, и правда, многовато. Мы не уверены, что так и должно быть».

Жюри оценивает не скорость, а креативность плавсредства и раскрытие темы. В этом году она посвящена музыке. И главное – в конструкции должна присутствовать хотя бы одна ванна, а двигатели использовать нельзя.

Некоторые участвуют в регате по 15 и даже 25 лет.

[Элен Эгрет, участница регаты]:

«Мы собираемся повеселиться, поплескаться в воде и насладиться хорошей погодой. Нам повезло – на улице просто чудесно. Мы собираемся насладиться этим всей семьёй».

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Заплывы на ваннах начались в Динане в 1982 году. Местного шеф-повара Альберто Серпальи вдохновила история об итальянце, который путешествовал по реке в ванне. Тогда повар решил устроить шуточные соревнования для горожан. Теперь это превратилось в традицию.

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