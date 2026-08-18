Вместо кукурузы – лаванда: фермеры Хорватии приспосабливаются к жаре

В восточной Хорватии фермеры всё чаще отказываются от традиционных культур в пользу лаванды из-за постоянных засух...

В восточной Хорватии фермеры всё чаще отказываются от традиционных культур в пользу лаванды из-за постоянных засух. Семья Чорлука из города Богдановци десять лет назад начала заменять кукурузные поля лавандином – гибридом лаванды, который хорошо переносит жару.

[Тихомир Чорлука, совладелец фермы Vukovarska Lavanda]:

«Люди говорили: «Нет, здесь это не получится». И в их голосе звучали насмешка и сарказм».

Сейчас у семьи восемь гектаров земли, полностью засаженных лавандином. Растение начинает цвести в конце июля, а собирать урожай начинают в начале августа.

[Тихомир Чорлука, совладелец фермы Vukovarska Lavanda]:

«Климат меняется: дни становятся жарче и длиннее, у нас всё больше жарких солнечных дней. Наши условия почти такие же, как на побережье, на Средиземном море. К тому же мы были не первыми, кто сменил культуры. Другие сделали это до нас, и у них всё хорошо».

В этом году к сбору урожая семья привлекла 15 сезонных работников. Они остаются в поле только до полудня. Позже жара становится просто невыносимой.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Жозипа Гордана Чорлука, совладелица фермы Vukovarska Lavanda]:

«Лаванда любит солнце, она не переносит дождь и холод. В этом году впервые наши растения дважды пострадали от заморозков. Поэтому в этом году урожай ниже, и мы решили не перегонять лавандиновое масло, а сосредоточиться на сушёных цветах».

В 2025 году в стране насчитывалось 358 производителей лаванды. Общая площадь таких посадок составляла 240 гектаров.

Продукция из лаванды уже продаётся на центральной площади Загреба. Сушёные цветы и другие изделия покупают в том числе туристы.

Короткая ссылка на эту страницу: