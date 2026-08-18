Панды-близнецы в Гонконге отпраздновали второй день рождения

Панды-близнецы Цзя Цзя и Дэ Дэ отпраздновали свой второй день рождения в зоопарке в Гонконге. Смотрители..
Дата загрузки: 2026-08-19
Панды-близнецы Цзя Цзя и Дэ Дэ отпраздновали свой второй день рождения в зоопарке в Гонконге. Смотрители сделали бамбуковую композицию, выложив надпись «С днём рождения». Также для медведей приготовили ледяной торт с яблоками, морковью и другими овощами.
К брату и сестре присоединилась их мама Ин Ин. В 2024 году она вошла в историю как самая пожилая в мире панда, принёсшая первое потомство. Тогда ей было 19 лет.
Посмотреть на семью больших панд пришли сотни гостей.
[гостья зоопарка]:
«Я счастлива сегодня, потому что обе панды родились в Гонконге. Я вижу, как они растут, с самого их детства».
[гостья зоопарка]:
«Мне нравятся панды. У них выразительная и приятная чёрно-белая окраска. Эти животные особенные. Обычно окраска служит для естественной маскировки, но чёрно-белая шерсть панды не помогает замаскироваться. Как же они выживают в дикой природе? Это уникальные звери».
Панды одиночные животные, поэтому для близнецов построят новые вольеры. После этого Цзя Цзя, Дэ Дэ и их мама будут жить отдельно друг от друга.
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