Европарламент принял резолюцию о насильственном извлечении органов в Китае Европарламент принял резолюцию, которая касается насильственного извлечения органов у узников совести в Китае. Согласно документу, такая.. Дата загрузки: 2022-05-05

Европарламент принял резолюцию, которая касается насильственного извлечения органов у узников совести в Китае. Согласно документу, такая практика в КНР продолжается. И главными жертвами этих преступлений называют приверженцев медитативной практики Фалуньгун.

Один из авторов резолюции Петер ван Дален говорит, что система трансплантации органов в Китае непрозрачна и не соответствует требованиям ВОЗ.

[Петер ван Дален, автор резолюции]:

«Сегодня мы говорим об очень конкретном скандале – извлечении органов у заключённых, которых посадили в тюрьму за их веру. В результате таких действий многие люди погибают».

В резолюции говорится, что с приходом к власти Си Цзиньпина ситуация в области прав человека в Китае продолжает ухудшаться.

По данным европарламентариев, ежегодно в мире проводят 10 тысяч незаконных операций по трансплантации человеческих органов, что приносит прибыль более миллиарда евро.

При этом, как указано в резолюции, в КНР в силу традиционных верований чрезвычайно мало людей добровольно жертвуют свои органы.

[Мария Арена, автор резолюции]:

«Кроме того, отсутствует прозрачность, что не позволяет проверить источник органов. Очевидно, что в плане насильственного извлечения органов происходят явные нарушения».

В 1984 году компартия разрешила извлекать органы у казнённых заключенных. А в 2015 Китай заявил, что такую практику прекратил. Однако в стране она по-прежнему остаётся законной.

[Петер ван Дален, автор резолюции]:

«Мы больше не можем закрывать глаза на то, что происходит. ЕС и все страны-члены должны сделать всё возможное, чтобы не дать Китаю так нарушать права человека».

Резолюция призывает Китай усилить подотчётность и прозрачность системы трансплантации органов, а также наказывать всех виновных. Между тем, как показывают отчёты правозащитников, системой изъятия органов у узников совести руководят централизованно, и оно происходит в больших масштабах.